Viktoria Buchholz überrollt Rommerskirchen/Gilbach

Duisburg. Endlich klappt’s für Viktoria Buchholz in der Fußball-Bezirksliga. Nach weiter Anreise in den Kreis Neuss platzt der Knoten laut und deutlich.

Große Erleichterung bei den Bezirksliga-Fußballern von Viktoria Buchholz: Nach vier sieglosen Spielen gewann die Mannschaft von Trainer Göksan Arslan ihr Auswärtsspiel in Gruppe 1 bei der SG Rommerskirchen/Gilbach in einer beeindruckenden Art und Weise mit 8:1 (3:1). „Das war der langersehnte Befreiungsschlag. Die Jungs haben ein starkes Spiel gemacht, endlich ihre Chancen verwertet und auch in der Höhe verdient gewonnen“, freut sich Buchholz-Coach Arslan.

Durch Tore von Gianluca Altomonte (17., 47.), Ibrahima Sall (25.), Rintaro Tanaka (30., 81.), Louis Feldkamp (60.) und Marcel Möller (70., 82.) dominierte die Viktoria den Gegner nach Belieben. „Es war zu spüren, wie das Selbstbewusstsein der Mannschaft mit jedem Tor gestiegen ist. Wir hatten den Gegner zu jedem Zeitpunkt komplett im Griff“, schildert Trainer Arslan, der den Druck der vergangenen Wochen erst einmal abschütteln kann: „Ich glaube, dass ich mir selbst den meisten Druck gemacht hab, da ich sehr anspruchsvoll und selbstkritisch bin. Es freut mich für die Jungs, dass sie sich endlich für ihren Aufwand belohnt haben. Das macht unser Arbeiten nun definitiv einfacher.“

Den letzten Platz hat die Viktoria verlassen und dabei auch Stadtkonkurrent TuS Mündelheim in der Tabelle überholt.

Die weiteren Spiele im Überblick

Gruppe 1: GSG Duisburg – Rather SV 5:1 (2:1): 1:0, 2:0 Kelubia (5., 16), 2:1 Beydagi (21.), 3:1, 4:1 Gyasi (51., 57.), 5:1 Berbero (87.).

Rather SV – TuS Mündelheim 3:1 (1:0): 1:0 El-Rifai (21.), 2:0 Brügge (52.), 3:0 Ordelheide (60.), 3:1 Koths (82.).

Gruppe 5: MTV Union Hamborn – VfL Rhede 1:3 (1:1): 0:1 Wanders (5.), 1:1 Belghaus (23.), 1:2 Nienhaus (50.), 1:3 Tadjik (73.).

DJK TuS Stenern – Rheinland Hamborn 1:3 (1:1): 0:1 Annachat (2.), 1:1 Senteler (24., Foulelfmeter), 1:2 Emirkan Dikyol (55.), 1:3 Yurdakul (90.).

Gruppe 6: SuS Haarzopf – Duisburger FV 08 3:1 (1:1): 0:1 Simsek (8.), 1:1 Patelschick (26.), 2:1 Werner (69.), 3:1 Härtel (76.).

Genc Osman – Türkiyemspor Essen 6:4 (3:0): 1:0 Kücükarslan (17.), 2:0 Yagci (27.), 3:0 Sadiklar (40.), 3:1 Durmus (55., Foulelfmeter), 4:1 Kücükarslan (56.), 4:2 Cakir (67.), 4:3 Durmus (69.), 5:3 Sadiklar (75.), 5:4 Canseven (86.), 6:4 Sadiklar (89.).

