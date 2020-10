Viktoria Buchholz trifft mit Vogelheim auf starken Gegner

Am sechsten Spieltag der Fußball-Bezirksliga sind bis auf die GSG Duisburg und den ESV Hohenbudberg alle Duisburger Teams zu Hause am Ball. Für die Genc-Reserve geht es dabei um den ersten Sieg, während die DJK Vierlinden die Abstiegsränge schleunigst wieder verlassen will.

Gruppe 6: SV Genc Osman II – DJK TuS Stenern (15 Uhr): Die Genc-Reserve wartet auch nach fünf Spielen auf den ersten Sieg. Zuletzt verlor die Elf von Kemal Kilic und Sait Yasar mit 0:1 gegen Olympia Bocholt. „Dabei waren wir spielbestimmend“, merkt Yasar an und fügt hinzu: „Die Leistung stimmt. Wir müssen uns endlich belohnen.“ Stenern sammelte bislang sechs Punkte in fünf Spielen.

VfB Homberg II – DJK SF 97/30 Lowick (15.30 Uhr): Der VfB steht vor einer sehr hohen Hürde und empfängt den Tabellenführer. Lowick spielt bislang eine beeindruckende Saison und gewann bei einem Torverhältnis von 14:2 alle fünf Spiele. „Wir sind zuletzt sehr kompakt und mit einer guten Ordnung aufgetreten. Außerdem war unser Offensivdrang gut. Darauf müssen wir aufbauen“, weiß VfB-Trainer Tobias Schiek.

Gruppe 7: Duisburger FV 08 – Mülheimer SV 07 (15 Uhr): Ein Duell auf Augenhöhe erwartet den DFV 08 gegen die bezirksligaerfahrene Mannschaft des MSV 07. „Wir sind in einer guten Verfassung und spielen richtig gut“, lobt der Hochfelder Trainer Dirk Pusch, dessen Team dennoch zuletzt mit 2:3 dem Vogelheimer SV unterlegen war. „Da haben wir leider eine Vielzahl von hochkarätigen Chancen vergeben“, blickt Pusch zurück.

Heisinger SV – GSG Duisburg (15 Uhr): Nach drei Siegen zum Auftakt gab es für die GSG beim 0:4 in Schönebeck den Dämpfer. „Jetzt geht es darum, die richtige Reaktion zu zeigen“, sagt Trainer Mehmet Özer, der die hohe Niederlage nicht zu hoch werten will: „Solche Tage gibt es im Fußball. Beim Gegner klappte fast alles, bei uns fast nichts.“ Beim Schlusslicht in Heisingen, das erst einen Punkt einfuhr, sind die Großen­baumer favorisiert.

Viktoria Buchholz – Vogelheimer SV (15.15 Uhr): Die Viktoria erwartet ein schwerer Gegner. Vogelheim konnte zuletzt drei Spiele in Folge gewinnen und zählt bei vielen zu den Aufstiegsaspiranten. Der 2:3-Niederlage gegen TuSEM Essen gewann Viktoria-Coach Maik Sauer etwas Positives ab: „Wir waren die spielbestimmende Mannschaft und hatten mehr Torchancen. Die Leistung passte, das Ergebnis nicht.“

Gruppe 8: FC Bottrop – ESV Hohenbudberg (13.15 Uhr): Aufsteiger Hohenbudberg hat sich nach dem Fehlstart zuletzt mit drei Siegen in Serie eindrucksvoll stabilisiert. „Wir sind in der Liga angekommen“, weiß Trainer Juan Antonio Schrader, dessen Team nun von Tabellenplatz fünf grüßt. „Bei allen drei Siegen sind wir ohne Gegentor geblieben“, hebt der Übungsleiter vor dem Spiel beim Tabellenzwölften hervor.

DJK Vierlinden – SuS 09 Dinslaken (15.15 Uhr): Nach fünf Spieltagen findet sich die DJK auf einem Abstiegsplatz wieder. „Wir spielen ordentlich, vergeben jedoch viel zu viele Torchancen“, weiß Trainer Almir Duric vor dem richtungsweisenden Spiel gegen den um einen Punkt besseren Gegner aus Dinslaken. „Wir können trotz der Niederlage auf die Leistung gegen Hohenbudberg aufbauen“, erklärt Duric.