Viktoria Buchholz steht in Mülheim mit leeren Händen da

Duisburg. Der Duisburger Bezirksligist kassiert eine 2:3-Niederlage. Besser läuft es in der Parallelgruppe für die Zweitvertretung des VfB Homberg.

16 von 17 Spielen hatte der TSV Wachtendonk-Wankum vor dem Duell mit dem VfB Homberg II gewonnen. Den Gelb-Schwarzen gelang es, dem Tabellenführer der Bezirksliga-Gruppe 4 einen Punkt abzuluchsen.

Gruppe 4: TSV Wachtendonk-Wankum – VfB Homberg II 1:1 (0:1): „Ganz großes Kompliment an mein Team. Das war ein sehr gutes Spiel“, freut sich VfB-Coach Sunay Acar, dessen Elf in der ersten Halbzeit für ihr mutiges Auftreten durch den Führungstreffer von Michael Wiedemann (41.) belohnt wurde. „Leider haben wir nach der Pause durch unnötige Foulspiele zu viele gefährliche Standards verursacht und uns so das Leben schwer gemacht“, berichtet Acar. Der Ex-Homberger Lewis Brempong konnte eine Standardsituation nutzen und für den unangefochtenen Spitzenreiter ausgleichen (66.).

Gruppe 5: Mülheim 07 – Viktoria Buchholz 3:2 (2:1): Eigene individuelle Fehler kosteten die Viktoria am Saarnberg die Punkte. „Wenn man gegen gute Teams so viele Fehler macht, hat man die Punkte nicht verdient“, erklärt Trainer Maik Sauer, dessen Team nach Toren von Markic (13.) und Roenz (25.) früh mit 0:2 zurück lag. „Danach haben die Jungs eine sehr gute Moral gezeigt und sind super zurückgekommen. Umso bitterer ist es, dass wir trotzdem ohne Punkte nach Hause fahren müssen“, ärgert sich Sauer. Eliah Jung (34.) und Alexander Klug (75.) glichen die Partie wieder aus, ehe Joel Schoof zehn Minuten vor dem Ende den Siegtreffer für die Hausherren erzielte. „Es war ein sehr intensives Spiel. Positiv ist, dass die Einstellung stimmte“, resümiert Sauer.

Die Partie der DJK Vierlinden beim RSV Praest wurde bereits am Samstag abgesagt. Die Platzanlage in Emmerich wurde gesperrt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.