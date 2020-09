Viktoria Buchholz startet hochmotiviert in die Saison

So geht die Viktoria in die am Sonntag beginnende Saison: (hinten von links) Sportlicher Leiter Michael Roß, Co-Trainer Mark Schulz, Nicolas Hammacher, Marcel Bockting, Tom Straub, Gianluca Altomonte, Betreuer Theo Kluth, Vorstandsmitglied Yonis Tercan; (Mitte von links) Geschäftsführer Serge Chomiak, Trainer Maik Sauer, Tobias Eickmanns, Philipp Kuschel, Niklas Franzen, Louis Feldkamp, David Römer, Thomas Kirsch, Maurice Rybacki, Torwarttrainer Nils Wolf, 1. Vorsitzender Manfred Helten; (vorn von links) Philipp Schmitt, Önder Karabulut, Arndt Binder, Timo Mohr, Lennard Dorloff, Marcel Müller, Lars Mrozek.