Viktoria Buchholz legt mit Auswärtssieg los

Duisburg. Niederrheinliga-Qualifikation: Hamborns B-Junioren sind im Duisburger Derby gegen den VfB Homberg ohne Chance.

Die Fußball-A-Junioren des FSV Duisburg haben zum Start der Qualifikation zur Niederrheinliga eine enttäuschende 1:3 (1:0)-Niederlage gegen die SG Essen-Schönebeck kassiert und stehen gleich mit dem Rücken zur Wand. Gökdeniz Senlik sorgte für die Halbzeitführung, ehe in der zweiten Hälfte nicht mehr viel zusammenlief, wie Trainer Engin Kum berichtete: „Wir waren nicht entschlossen genug. Essen hat im Gegensatz zu den Jungs Herz gezeigt und jeden Zweikampf gewonnen. Da bringt es uns auch nichts, wenn wir 80 Prozent Ballbesitz haben. Essen hat völlig verdient gewonnen.“

Deutlich bessere Laune gab es in Buchholz. Die Viktoria siegte beim SC Rhenania Hochdahl mit 3:0 (0:0) und hat sich in der Gruppe 3 vorerst an die Tabellenspitze gesetzt. Trainer Christoph Gebhard sah eine engagierte Partie: „Das war ein sehr schweres Spiel. Bis zum 1:0 hatten wir mehr Kontrolle, ehe es danach sehr wild wurde. Hochdahl hat zwei rote Karten bekommen, wodurch wir sehr viele Räume und Chancen hatten. Jetzt konzentrieren wir uns schnell auf Mittwoch.“ Für die Tore sorgten Luis Kreitz (2) und David Szekeres.

Bei den B-Junioren war das Duisburger Derby in der Gruppe 4 eine klare Sache für den VfB Homberg, der sich bei Hamborn 07 mit 10:0 (4:0) durchsetzte. VfB-Trainer Markus Fritz sah eine gute Leistung seines Teams: „Wir hatten das Spiel sofort im Griff. Jetzt bereiten wir uns ausgiebig auf die nächsten zwei Gegner vor.“ Spieler des Tages beim VfB war Enes Babayigit, der sechs Tore erzielte und von Coach Fritz ein Sonderlob kassierte: „Die Jungs haben ihm teilweise sehr gut vorbereitet. Aber man muss die Tore trotzdem erstmal machen.“ Die weiteren Treffer erzielten Isa Vigkollar, Ole Henning Schröder, Akram Hommani Jaoughari und Emil Böhme.

FSV Duisburg verspielt 2:0-Führung

Die B-Junioren des FSV Duisburg holten zum Start beim KFC Uerdingen ein 2:2 (2:1)-Remis. Dabei führte der FSV mit 2:0, ehe der KFC vor und nach der Pause doppelt traf. FSV-Trainer Markus Kowalczyk war mit dem Ergebnis einverstanden: „Wir haben uns mit dem Naturrasen in Uerdingen sehr schwergetan. Trotzdem haben die Jungs ein sehr engagiertes und gutes Spiel gemacht. Jetzt fahren wir am Mittwoch nach Solingen und wollen da dreifach punkten.“ Tore: Suat Kayaoglu und Yüsa Sentürk.

Bei den C-Junioren hat der VfB Homberg zum Auftakt in der Gruppe 2 gegen den SC Werden-Heidhausen 2:2 (1:1) unentschieden gespielt. Dabei kassierte der VfB in beiden Halbzeiten jeweils in der Nachspielzeit einen Gegentreffer und ärgerte sich nach Spielschluss über zwei verschenkte Punkte, wie Trainer Niclas Hülsmann erklärte: „Das 2:2 fühlt sich wie eine Niederlage an, weil wir das Spiel über weite Strecken kontrolliert haben. Die Gegentore waren, nicht nur wegen der Zeitpunkte, sehr unglücklich. Wir hätten uns ein anderes Ergebnis gewünscht, aber haben die Qualifikation dennoch weiter in eigener Hand.“ Für die VfB-Treffer sorgten Julien Joel Graser und Osman Berilo.

Völlig chancenlos war der SV Rhenania Hamborn in Gruppe 4. Nach einseitiger Partie stand nach 70 Minuten eine überdeutliche 0:13 (0:7)-Pleite bei der SSVg Velbert auf dem Spielberichtsbogen. Weil sich zwei Teams pro Gruppe qualifizieren, haben die Hamborner trotz der Enttäuschung theoretische Chancen aufs Weiterkommen. (knü)

