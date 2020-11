Viktoria Buchholz läuft und chattet in der Corona-Pause

Seit gut einem Monat ruht im Duisburger Amateurfußball wieder der Ball. Fußball-Bezirksligist Viktoria Buchholz sehnt das Ende des zweiten Lockdowns herbei und hofft auf eine Wiederaufnahme des Spielbeginns Ende Januar.

Das Lauftraining zählt unter Fußballern nicht zu den favorisierten Übungsinhalten. Wenn der Ball fehlt, fehlt den Kickern oft die Motivation. „Natürlich ist ständiges Laufen sehr monoton. Aber die Jungs ziehen ihre Laufeinheiten trotzdem gut durch“, erzählt Maik Sauer, Trainer von Viktoria Buchholz. Mehrmals die Woche halten sich seine Spieler derzeit durch selbstinitiierte Ausdauerläufe fit.

„Ich vertraue meinen Jungs“

„Ich überprüfe das nicht. Die Spieler brauchen mir keine Beweise schicken. Da vertraue ich meinen Jungs“, erklärt Sauer, der ähnlich wie beim ersten Lockdown im Frühjahr mit seinen Spielern im engen Kontakt steht. „Wir haben eine Chatgruppe. Außerdem spreche ich persönlich mit den Spielern. Die Jungs sind sehr charakterstark und nehmen die aktuelle Situation gut an“, beschreibt der Übungsleiter, dem nicht nur die Spiele und Trainingseinheiten auf dem Platz fehlen. „Vor allem fehlt mir der Austausch und das fast tägliche Miteinander mit den Spielern. Den Jungs geht es genauso“, schildert Sauer, der dem sozialen Miteinander im familiären Klub Viktoria Buchholz schon immer eine große Bedeutung zugewiesen hat.

Der Fußballverband Niederrhein peilt den Wiederbeginn des Spielbetriebs für den 23. und 24. Januar an. Der Blick in die nahe Zukunft fällt dem Trainer dennoch schwer. „Die Zahlen der nächsten Woche sind natürlich entscheidend. Ich persönlich bin optimistisch, dass es im Januar weitergeht“, erklärt Maik Sauer, der seinen Wintervorbereitungsplan verwerfen muss: „Der Plan stand lange fest. Jetzt hoffen wir auf eine dreiwöchige Vorbereitungszeit ab Anfang Januar, damit wir nicht von Null in die Pflichtspiele starten müssen.“

Hoffnung auf eine komplette Saison

Auch wenn es dann weitergehen würde, steht noch in der Schwebe, in welchem Maße die Saison zu Ende gespielt wird. „Da wir nur 15 Teams in der Gruppe sind, könnten in der Bezirksliga meiner Meinung nach mit ein paar englischen Wochen alle Spiele ausgetragen werden“, erklärt Sauer, der Konfliktpotenzial in den anstehenden Diskussionen sieht: „Es wird für den Verband und die Staffelleiter schwierig werden, eine passende und einheitliche Lösung zu finden. Alle Vereine wird man nicht zufriedenstellen können. Vor allem in Ligen mit mehr Teams, wie der Oberliga, wird dieser Prozess schwierig werden.“ Den Lösungsansatz, nur die Hinrunde auszutragen, sieht Sauer kritisch: „Das ist natürlich eine Option. Allerdings haben einige Teams bisher fast nur Auswärtsspiele ausgetragen. Das ist dann auch nicht fair.“

Derzeit steht die Viktoria in der Bezirksliga-Gruppe 7 auf dem dritten Tabellenplatz und hat sieben Spiele ausgetragen. „Wie es weitergeht, ist für uns zweitrangig. Hauptsache die Zahlen steigen nicht weiter und wir dürfen überhaupt wieder kicken“, fasst Sauer wohl die Meinung vieler Duisburger Amateurfußballer zusammen.