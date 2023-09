Viktoria Buchholz hofft nach Fehlstart auf die Wende

Duisburg. Viktoria Buchholz steht in der Fußball-Bezirksliga nach drei Niederlagen unter Druck. Auf der Anlage sind weitere Modernisierungen geplant.

Manfred Helten, Vorsitzender des Fußball-Bezirksligisten Viktoria Buchholz, hatte sich den Auftakt im neuen Spieljahr ganz anders vorgestellt. „Das ist der schlechteste Start seit 15 Jahren. Wir müssen in die Spur finden. Wir wollen nicht in die Kreisliga“, stöhnt der Vereinsboss. Nach drei Niederlagen in Folge will das Schlusslicht am Sonntag, 15.30 Uhr, in der Gruppe 1 ausgerechnet gegen Spitzenreiter SG Benrath-Hassels das Ruder an der Sternstraße herumreißen. Aktuell stehen keine Punkte auf dem Konto.

Arbeiten an der Anlage

Die sportliche Misere passt bei der Viktoria nicht ins Bild. Die Grün-Schwarzen sehen sich als einen der großen Vereine in Duisburger Süden und wollen ihre Vereinsanlage entsprechend weiter ausbauen. In dieser Woche gab es Besuch vom Stadtsportbund durch Vorstandsmitglied Christoph Gehrt-Butry und von der Sparkasse durch den Vorstandsvorsitzenden Joachim Bonn. Durch Stiftungsgelder der Sparkasse und Unterstützung des SSB konnten die Buchholzer ihre neue Blockhütte auf dem Vereinsgelände fertigstellen. Der letzte Stepp war die Installation einer Schließanlage.

Weitere Pläne liegen bei der Viktoria bereits in der Schublade. Mittel- bis langfristig stehen ein zweiter Kunstrasenplatz mit Flutlichtanlage und ein neuer Kabinentrakt auf der Agenda. Vor drei Jahren hatten die Buchholzer ihren Kunstrasenplatz eingeweiht. Der alte Ascheplatz hatte ausgedient. Nun hoffen die Buchholzer, eines Tages auch ihren Naturrasen gegen künstliches Grün tauschen zu können.

Neue Umkleide-Räume könnten als obere Etage auf das bestehende Gebäude am Karl-Dölzig-Platz „aufgesetzt“ werden. Die Kapazitäten reichen aktuell längst nicht mehr aus. Allein vier Senioren-Mannschaften kicken bei der Viktoria, hinzu kommen die Alten Herren und 14 Jugendmannschaften.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg