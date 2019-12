Viktoria Buchholz gewinnt das Duisburger Lokalderby

Duisburg. Tim Bonetzki sichert den Viktoria-Sieg bei der DJK Vierlinden. VfB Homberg II im Pech. Spiel von Duisburg 08 fällt aus.

Der Hinrundenabschluss lief für die Duisburger Fußball-Bezirksligisten durchwachsen. In der Gruppe 4 musste sich die zweite Mannschaft des VfB Homberg nach gutem Spiel in letzter Sekunde beim VfL Tönisberg geschlagen geben. Ein ereignisreiches Derby in Gruppe 5 entschied Viktoria Buchholz in Vierlinden für sich. Die Partie des Duisburger FV 08 beim TuS Stenern ist derweil ausgefallen. Der Platz in Bocholt war aufgrund der Witterungsbedingungen unbespielbar.