In der Fußball-Bezirksliga steht am Sonntag der 23. Spieltag auf dem Programm. Während die zweite Mannschaft des VfB Homberg in Gruppe 4 endlich wieder spielen darf, bittet Viktoria Buchholz in Gruppe 5 den Mülheimer FC 97 zum Topspiel. Zudem steht der Duisburger FV 08 gegen Lowick vor einer schweren Aufgabe, während die DJK Vierlinden ihr Heimspiel gewinnen muss.

Gruppe 4: VfB Homberg II – SV Straelen II (15.15 Uhr): Nachdem die Homberger an den vergangenen Spieltag mehrere Spielabsagen hinnehmen mussten, steht dem Heimspiel wohl nichts im Wege. „Wir sind froh, endlich wieder spielen zu können“, erklärt VfB-Trainer Sunay Acar, der mit seinem Team erst ein Pflichtspiel (7:0 gegen Aldekerk) in diesem Jahr austragen konnte. „Das ist natürlich nicht optimal, aber wir konnten es ja nicht ändern“, beschreibt Acar, der sein Team in der spielfreien Zeit vermehrt trainieren ließ: „Die Mannschaft ist topfit und sehr motiviert.“ Das Tabellenschlusslicht aus Straelen stuft Acar als „Wundertüte“ ein. Das Hinspiel gewann der VfB, dem Alen Brajic (Bänderdehnung) fehlt, mit 2:0.

Gruppe 5: Viktoria Buchholz – Mülheimer FC 97 (15.15 Uhr): Auch vor dem Topspiel sind die Ereignisse unter der Woche noch in den Köpfen der Buchholzer. „Ich habe schon viel erlebt, aber das Elfmeterschießen war schon sehr kurios“, blickt Trainer Maik Sauer auf den Sieg im Kreispokal bei der GSG zurück. Am Mittwochabend gewann die Viktoria das Spiel im Elfmeterschießen, wobei mit Lars Mrozek nur ein Spieler traf.

Mit dem Ticket für den Nieder­rheinpokal in der Tasche geht die Viktoria selbstbewusst ins Spitzenspiel gegen den Tabellenführer, der aktuell fünf Punkte mehr auf dem Konto hat. „Wenn wir an die letzten Leistungen anknüpfen, stehen unsere Chancen gut“, weiß Sauer, der kurz nach seiner eigenen Vertragsverlängerung einige Zusagen aus der Mannschaft erhalten hat. Soufian Serifoski, Alexander Klug, Gianluca Altomonte, Tobias Eickmanns, Lars Mrozek, Eliah Jung, Louis Feldkamp, David Römer und Özgur Karabulut werden auch in der kommenden Saison das Viktoria-Trikot tragen. Außerdem stehen mit Tom Straub (TuS Mündelheim) und Önder Karabulut (FSV Duisburg, A-Jugend) bereits zwei Neuzugänge fest.

Önder Karabulut wechselt zu Viktoria Buchholz. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

„Önder ist Özgurs jüngerer Bruder und könnte eigentlich noch ein Jahr A-Jugend spielen“, berichtet Sauer, der dem Talent jedoch bereits im Sommer den Sprung in die Bezirksliga zutraut: „Er hat mehrere Jahre in der Junioren-Bundesliga gespielt und bringt die Qualität mit.“ Karabulut kickte bereits für Rot-Weiß Oberhausen, Rot-Weiß Essen und die SG Unterrath.

Duisburger FV 08 – DJK SF 97/30 Lowick (15 Uhr): Die Gäste werden als Tabellenfünfter an der Paul-Esch-Straße vorstellig und konnten zuletzt gegen Buchholz (1:0) und Schlusslicht Rot-Weiß Mülheim (3:0) gewinnen. Auch der DFV 08 ist sehr gut aus den Startlöchern gekommen und holte sieben von neun möglichen Punkten nach der Winterpause. „Wir können jede Mannschaft in dieser Liga schlagen. Der Kader hat die Qualität“, gibt sich 08-Trainer Dirk Pusch selbstbewusst. Bora Karadag steht nach abgesessener Sperre wieder zur Verfügung.

DJK Vierlinden – Arminia Klosterhardt II (15.15 Uhr): Vor dem Duell mit dem Tabellenelften präsentiert sich die DJK selbstbewusst. „Wir haben gute Chancen zu gewinnen. Meine Spieler wissen, in welcher Lage wir uns befinden. Die letzten Spiele haben Mut gemacht“, erklärt Trainer Almir Duric. Da trotz ansehnlicher Leistungen die Punkte ausblieben, steht Vierlinden auf einem Abstiegsplatz.

„Es sind noch genug Punkte zu vergeben. Es ist klar, dass wir uns nur selbst aus dieser Situation befreien können“, weiß Duric, der auf Grischa Behrend verzichten muss. Zudem sind Ivica Karabaic und Benjamin Koncic angeschlagen.