Viktoria Buchholz: Einer kommt, einer geht

Duisburg. Viktoria Buchholz bekommt Verstärkung aus Spanien. Doch ein Spieler verlässt den Kader. In der Bezirksliga wollen einige Teams weiter klettern.

Am achten Spieltag der Fußball-Bezirksliga wollen einige Teams ihre „Klettertour“ in der Tabelle fortsetzen. In der Gruppe 6 steht für die Genc-Reserve ein Kellerduell an. Dietmar Schacht debütiert in der Gruppe 7 auf der GSG-Bank, während die DJK Vierlinden in der Gruppe 8 unter Zugzwang steht.

Gruppe 6: SV Genc Osman II – SV Haldern (13 Uhr): Im Kellerduell will die Genc-Reserve die punktgleichen Gäste bezwingen. Der Schuh drückt bei den Neumühlern in der Defensive. In sechs Spielen kassierte Genc satte 35 Gegentore.

Hamminkelner SV – VfB Homberg II (15 Uhr): Die Homberger bekommen noch keine Konstanz in ihre Ergebnisse. Dem 3:0-Sieg gegen Vrasselt folgte zuletzt ein 2:4 gegen Biemenhorst. „Der Gegner war einfach besser und cleverer als wir“, gesteht VfB-Coach Tobias Schiek, der sein Team morgen erneut nicht in der Favoritenrolle sieht. Gegner Hamminkeln hat zehn Punkte mehr auf dem Konto als der VfB.

Gruppe 7: DJK Sportfruende Katernberg – GSG Duisburg (15 Uhr): „Wir werden eine schlagkräftige und motivierte Truppe aufstellen“, erklärt Großenbaums neuer Trainer Dietmar Schacht. Nach dem 2:1-Sieg über Spitzenreiter Schönebeck will die GSG die nächsten Punkte einfahren und sich weiter in Richtung der oberen Tabellenhälfte vorarbeiten. Gegner Katernberg ist Dritter und verlor bislang erst eine Partie.

Viktoria Buchholz – TuSpo Saarn (15.30 Uhr): Nach sechs Spielen grüßt die Viktoria von der Tabellenspitze. Grund genug für Lasse Küpper in der vergangenen Woche – im Gegensatz zu Trainer Maik Sauer – so richtig abzuheben. Im Viktoria-Dress wagte der Mittelfeldspieler einen Tandem-Fallschirmsprung. „Wir wissen die aktuelle Situation einzuschätzen und ordnen es als schöne Momentaufnahme ein“, erklärt Buchholz-Coach Maik Sauer, der gegen die sieglosen Saarner mit seinem Team dennoch favorisiert ist. Mit dem 18-jährigen Kiryu Ono, zuletzt als Schülerstipendiat in Spanien bei CF Palamos aktiv, hat die Viktoria noch einen Neuzugang zu vermelden. Außenbahnspieler David Römer wird die Buchholzer hingegen verlassen und wechselt zu Landesligist Blau-Weiß Mintard.

Rot-Weiß Mülheim – Duisburger FV 08 (15.30 Uhr): „Die Jungs machen das aktuell richtig gut“, freut sich 08-Trainer Musa Celik über die vergangenen Auftritte seiner Elf, die beim Vorletzten den dritten Saisonsieg einfahren will. Die Rot-Weißen verloren fünf ihrer sechs Spielen und holten bislang nur einen Punkt.

Gruppe 8: Adler Osterfeld – DJK Vierlinden (15 Uhr): Nach drei Niederlagen in Folge steht die DJK mächtig unter Druck. „Wir sind meist nicht schlechter als der Gegner, sondern kassieren einfach ärgerliche Gegentore“, erklärt DJK-Coach Duric, dessen Team erst drei Punkte aufzuweisen hat.

ESV Hohenbudberg – Arminia Klosterhardt II (15.30 Uhr): Noch brenzliger ist die Situation beim ESV, der am vergangenen Spieltag wenigstens den ersten Punktgewinn in Möllen (3:3) feiern konnte. Die morgigen Gäste sind ebenfalls nicht in Form und verloren zuletzt drei Mal deutlich.