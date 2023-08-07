Bezirksliga

Viktoria Buchholz: Ein Trainer auf Entdeckungsreise

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Das Bezirksliga-Team von Viktoria Buchholz: (hinten von links) Betreuer Theodor Kluth, Constantin Redeker, Lars Mrozek, Lesinat Miaka, Ben Hampel, Nikola Serra, Nematullah Mansoori, Toshiaki Sato, Sportlicher Leiter Yonis Tercan; (Mitte von links) Co-Trainer Marc Mallwitz, Eliah Jung, Tom Klinnert,Tobias Eickmanns, Tiago Noah Nußbaum Goncalves, Marcel Möller, Luca Motuzzi, Tim Halver, Trainer Göksan Arslan, Vorsitzender Manfred Helten; (vorn von links) Torun Can Gül, Timo Hönervogt, Denis Ballgjini, Lennard Dorloff, Jonathan Pletziger, Yves Mumpa Mbo, Ibrahima Sall.

Das Bezirksliga-Team von Viktoria Buchholz: (hinten von links) Betreuer Theodor Kluth, Constantin Redeker, Lars Mrozek, Lesinat Miaka, Ben Hampel, Nikola Serra, Nematullah Mansoori, Toshiaki Sato, Sportlicher Leiter Yonis Tercan; (Mitte von links) Co-Trainer Marc Mallwitz, Eliah Jung, Tom Klinnert,Tobias Eickmanns, Tiago Noah Nußbaum Goncalves, Marcel Möller, Luca Motuzzi, Tim Halver, Trainer Göksan Arslan, Vorsitzender Manfred Helten; (vorn von links) Torun Can Gül, Timo Hönervogt, Denis Ballgjini, Lennard Dorloff, Jonathan Pletziger, Yves Mumpa Mbo, Ibrahima Sall.

Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Duisburg.  Trainer Göksan Arslan musste die neuen Gegner von Viktoria Buchholz erst einmal kennenlernen. Auf ein Saisonziel will er sich nicht festlegen.

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Lob für die Buchholzer Mannschaft

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