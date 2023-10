Vierlinden verpasst im Spitzenspiel gegen Wehofen einen Sieg

Duisburg. Unter dem neuen Trainer Dave Antrecht mischt die DJK Vierlinden weiterhin an der Spitze der Kreisliga A mit. Gespräche mit Vorstand laufen.

Das Spitzenspiel in der Fußball-Kreisliga A, Gruppe 2, zwischen Tabellenführer DJK Vierlinden und dem Fünften Viktoria Wehofen endete mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden. „Für uns ist es ärgerlich, da wir genug Möglichkeiten hatten, das Spiel zu gewinnen“, sagt Vierlindens Trainer Dave Antrecht. Jannik Zelazo schoss die DJK in Führung (41.).

„Danach hatten wir mehrere Chancen, um auf 2:0 zu erhöhen“, berichtet DJK-Trainer Antrecht. Es kam anders: Nach einem individuellen Fehler im Aufbauspiel der DJK schloss Jan Scharpegge kaltschnäuzig ab (53.). „Danach waren wir weiter am Drücker, aber oft kam der entscheidende Pass nicht an oder wir wurden im letzten Moment abgeblockt“, berichtete der DJK-Trainer, der somit mit seinem Team auf Rang drei abrutscht und den TSV Bruckhausen und Meiderich 06/95 vorbeziehen lassen muss. „Unser Ziel ist es weiterhin, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben“, betont Antrecht, der die Einstellung seiner Mannschaft als sehr gut bewertet: „Der Aufstieg war nicht das Saisonziel, aber die Jungs geben alles, damit wir da oben dranbleiben.“ Ob er nach dem kürzlichen Abschied von Matthias Jauch das Traineramt weiterführen wird, entscheidet sich in Kürze: „Ich bin in Gesprächen mit dem Vorstand und würde gerne gemeinsam mit meinen Assistenztrainern weitermachen.“

Die Partie zwischen den Sportfreunden Walsum 09 und dem SC Wacker Dinslaken wurde beim Stand von 1:1 (Walsum-Tor: Ramazan Aslan) aufgrund einer schweren Verletzung eines Spielers abgebrochen.

Gruppe 1: ETuS Bissingheim – Viktoria Buchholz II 2:2 (2:1): Bissingheim: Patrick Hommes, Kamil Wohlgemuth; Buchholz: Tobias Junk (2).

Mülheimer FC 97 II – SV Duissern 1:2 (1:0): Tobias Tönges, Ruben Halmans.

FC Taxi – SV Raadt 3:1 (1:0): Lucas Wächtler, Julian Sistig, Marius Nagel.

SG Duisburg-Süd – Fatihspor Mülheim 6:1 (2:0): Osman Sahin (4), Egzon Krasniqi, Soufian Serifoski.

TSV Heimaterde – VfL Wedau 3:1 (1:0): Phil Frings.

Gruppe 2:Hamborn 90 – SV Heißen II 2:0 (0:0): Murat Öztürk, Yilmaz Klinger.

FSV Duisburg II – RWS Lohberg 2:4 (0:2): Eren Gürman (2).

Eintracht Walsum – Meiderich 06/95 0:4 (0:2): Kevin Syperrek, Cihad Saral, John Meremikwu, Ricardo Nitto.

DJK Lösort Meiderich – TSV Bruckhausen 1:6 (1:1): Lösort: Leon Schulligen; Bruckhausen: Safak Nahircioglu (3), Younes Fagrach, Emre Yildiz, Samet Mantratzi.

Rhenania Hamborn – SV Genc Osman II 1:2 (0:0): Rhenania: Murat Selik; Genc: Turan Tekin, Fatih Lüleci. (tiwi)

