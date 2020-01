Vierlinden geht im Test gegen Möllen die Puste aus

Die Duisburger Fußball-Bezirksligisten testen weiter munter ihre Form. Zwei Wochen vor dem offiziellen Start der Rückserie stimmen die Ergebnisse überwiegend noch nicht.

VfB Homberg II – Duisburger FV 08 0:1 (0:1): Eine Minute vor dem Halbzeitpfiff entschied 08-Torjäger Abdoulaye Sall den stadtinternen Leistungsvergleich zugunsten der Gäste, die somit den dritten Sieg im dritten Testspiel feiern konnten. „Dennoch sind wir nicht unzufrieden. Das Niveau des Spiels war von beiden Seiten richtig gut“, erklärt VfB-Trainer Sunay Acar.

SV Budberg – Viktoria Buchholz 3:1 (2:0): Die Niederlage im Duell der Bezirksligisten stört Viktoria-Trainer Maik Sauer nicht: „Die Ergebnisse in der Vorbereitung sind zweitrangig. Wichtig ist, dass wir die guten Ansätze aus den Trainingseinheiten mit ins Spiel nehmen, und das hat sehr gut geklappt.“ Zur Pause führten die Gastgeber durch Treffer von Beerenberg (20.) und Ricken (29.) mit 2:0. Pascal Schmitt brachte Buchholz wieder ran (65.), ehe Torrejon den 3:1-Endstand herstellte (84.). „Wir machen noch zu viele individuelle Fehler. Wenn wir die abstellen, sieht das schon richtig gut aus“, ist Sauer trotz der Pleite nicht unzufrieden.

DJK Vierlinden – Glückauf Möllen 2:5 (2:2): Gegen den A-Kreisligisten aus Dinslaken ging den Vierlindenern im zweiten Durchgang die Puste aus. Nach 0:2-Rückstand konnte die DJK innerhalb von zwei Minuten durch Tore von Benjamin Koncic (38.) und Ivica Karabaic (39.) ausgleichen, ehe Glückauf in der zweiten Halbzeit davonzog und das Spiel klar für sich entscheiden konnte. Am Freitagabend war die DJK schon einmal im Einsatz gewesen. Dabei verlor die Duric-Elf mit 2:3 (1:2) gegen den FC Bottrop (Tore: Dino Saric und Kamal Shahin). Bereits am kommenden Samstag startet Vierlinden mit dem Nachholspiel beim RSV Praest (14.30 Uhr) in die zweite Saisonhälfte der Bezirksliga.