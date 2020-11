Vier Pokalspiele Sperre für die Duisburgerin Taylor Kornieck

Sollten die Fußballerinnen des MSV Duisburg im DFB-Pokal die Sensation schaffen und das Finale in Köln erreichen, wird Taylor Kornieck nicht dabei sein. Das DFB-Sportgericht brummte der US-Amerikanerin, die am Samstag im Zweitrundenspiel beim Zweitligisten Borussia Bocholt (3:0) die Rote Karte kassiert hatte, eine Sperre von vier Pokalspielen auf.

In der 38. Minute ging es in Bocholt hoch her, bei einem Gerangel erkannte Schiedsrichterin Kathrin Heimann eine Tätlichkeit der Duisburger Mittelfeldspielerin. Entsprechend drastisch fiel auch die Sperre aus.

Im DFB-Pokal geht es mit dem Achtelfinale weiter. Bis zum Endspiel wären es vier Parten. Der DFB legte zudem fest, dass die Sperre maximal bis zum 30. Juni 2023 wirksam ist. Der MSV akzeptierte die Strafe.

Die Auslosung des Achtelfinals erfolgt am Sonntag ab 18 Uhr im Rahmen der ARD-Sportschau in Köln. Dann werden sowohl die Partien der Männer als auch die Spiele der Frauen ausgelost.

MSV Duisburg hofft auf Vanessa Fürst

Auf den Bundesliga-Betrieb hat Korniecks Sperre keine Auswirkung. Am Sonntag treffen die Duisburgerinnen um 14 Uhr in der Schauinslandreisen-Arena auf Eintracht Frankfurt. Der Rückstand des MSV auf die Nichtabstiegsplätze beträgt derzeit vier Punkte, da wäre ein Überraschungserfolg gegen den Tabellenvierten wichtig, um den Anschluss nicht weiter zur verlieren.

Trainer Thomas Gerstner hofft, dass Abwehrspielerin Vanessa Fürst rechtzeitig fit wird. Die Außenverteidigerin hatte sich am vergangenen Freitag im Abschlusstraining eine leichte Zerrung zugezogen und gehörte deshalb im Pokalspiel nicht dem Kader der Duisburgerinnen an.