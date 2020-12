Vier Duisburger Teams und ihr sportlich schwieriges Jahr

Das letzte Spiel vor dem Lockdown: Am 8. März empfing Hamborn 07 den FSV Duisburg und kassierte eine 0:5-Heimpleite. Kai Neul (rechts) blieb mit den Löwen trotzdem Landesligist, Oguzhan Cuhaci (2. von rechts) stieg mit dem FSV auf, verabschiedete sich dann aber in Richtung Sterkrade-Nord.

Duisburg Ein Quartett kickte Anfang 2020 in der Landesliga, dann kam der Lockdown. Der FSV ist inzwischen Oberligist, sucht aber noch das Glück.

Das offizielle Fußballjahr 2021 sollte, so war der Plan, für den FSV Duisburg am 17. Januar beginnen. Angesetzt war für diesen Tag das Oberliga-Heimspiel gegen Ratingen 04/19. Daraus wird, das ist schon jetzt klar, nichts werden. Coronabedingt sind alle Partien der höchsten Spielklasse am Niederrhein auf der Internetseite Fussball.de bereits mit dem Vermerk „Absetzung“ versehen. Wann und wie die auf 23 Teams aufgeblähte Oberliga ihren Spielbetrieb fortsetzen kann, steht in den Sternen. In der nur 14 Mannschaften umfassenden Gruppe 3 der Landesliga sieht es aktuell noch entspannter aus; hier soll es für den DSV 1900, Hamborn 07 und den SV Genc Osman laut regulärem Spielplan erst am 28. Februar weitergehen. Alle vier Duisburger Klubs, die noch gemeinsam als Landesligisten in das Jahr 2020 gestartet waren, vereint, dass sie sich momentan in einer Warteschleife der Ungewissheit befinden.

Naturgemäß war beim Trio aus dem Stadtnorden und dem Lokalrivalen aus Wanheimerort vor Jahresfrist nicht absehbar, was die zwölf folgenden Monate bringen würden – und vor allem: was nicht. Das „Nicht“ überwog nämlich am Ende angesichts der Unterbrechung und später des Abbruchs der vergangenen Saison und der nun auch schon wieder seit Anfang November andauernden Zwangspause in der aktuellen Spielzeit. Genc Osman und die Löwen bringen es letztlich auf elf ausgetragene Punktspiele im Jahr 2020, beim DSV waren es zwölf, beim FSV, der als Zweiter der Abbruch-Tabelle in die Oberliga zurückkehren durfte, gar 13.

Als Zweiter in die Oberliga aufgestiegen

Die Bilanz zeigt: Ein – die Pandemie-Verwerfungen einmal ausgeblendet – sportlich rundum befriedigendes Jahr war es genau genommen für keinen der hiesigen Klubs. Natürlich, der FSV Duisburg hat sein Ziel erreicht, das er sich im Sommer 2019 gesteckt hatte: den sofortigen Wiederaufstieg in die Oberliga, aus der es zuvor nach einem extrem enttäuschenden Premierenjahr gleich wieder abwärts gegangen war. Dieser Plan war im Januar 2020 zwar nicht in extremer Gefahr, aber es musste doch befürchtet werden, einen Umweg über die Relegation zu gehen. Mitabsteiger TV Jahn Hiesfeld führte das Feld an, der zweite Platz würde womöglich nicht direkt zum Aufstieg berechtigen. Deswegen wurde im Winter noch einmal der Einkaufswagen gefüllt, mit renommierten Akteuren wie Tayfun Cakiroglu, Ridvan Balci und Oguzhan Cuhaci. Symptomatisch für die personelle Fluktuation an der Warbruckstraße: Keiner der drei gehört am Jahresende noch zum Kader.

Die vier noch vor den März-Beschränkungen ausgetragenen Spiele bescherten satte zehn Punkte, doch um die Hiesfelder zu überholen, reichte das nicht mehr. Es blieb bei Platz zwei, sowohl im Gesamtklassement, als auch in der Variante, die zuvor noch nie jemand in Betracht gezogen hatte, weil es schlicht nie notwendig gewesen war: der Quotientenregel. Die Anzahl der Punkte, geteilt durch die ausgetragenen Spiele, sollte eine faire Tabelle ergeben, die dann als Grundlage für die Ermittlung der Aufsteiger herhalten sollte. Wohlgemerkt, nur der Aufsteiger, denn auf Absteiger wurde historischerweise komplett verzichtet. Was Rang zwei wert sein würde, blieb freilich lange offen. Erst nach diversen Telefonkonferenzen war klar: Alle Teams, die in der Landesliga zum Zeitpunkt des Abbruchs einen auch nur theoretisch denkbaren Relegationsplatz belegt hatten, durften eine Etage nach oben springen. Das spülte dann sogar noch den SC Düsseldorf-West als Gruppendritten in die Oberliga.

Neue Umgebung, alte Probleme: Auch nach dem vollzogenen Aufstieg kehrte beim FSV auf dem Trainerstuhl keine Ruhe ein. Markus Kowalczyk, der das Team in der Landesliga betreut hatte, quittierte den Dienst aus gesundheitlichen Gründen. Sein Nachfolger, der in Duisburg unbekannte Dortmunder Daniel Sekic, übte den Job ein paar Wochen aus und warf dann noch vor dem ersten Punktspiel wieder hin. Erklärung: Der von ihm betriebene Aufwand sei mit den Zielen, die mit dem zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Kader realistisch schienen, nicht vereinbar.

Mangels eines auf Anhieb geeigneten Nachfolgers wurde wieder auf den Vorgänger zurückgegriffen: Markus Kowalczyk, inzwischen Koordinator der Jugendabteilung, war ohnehin noch im Verein. Er musste allerdings mit dem Problem fertig werden, ein nominell schlechteres Team zur Verfügung zu haben als in der Aufstiegssaison. Leistungsträger wie Muhammet Karpuz, Jeff Gyasi oder Emir Alic sind nicht mehr dabei, das neue Personal sorgte zwar für Masse auf dem Spielberichtsbogen, aber nur selten für Klasse. So sprang als einziges Erfolgserlebnis das hart erkämpfte 2:1 gegen Mit-Kellerkind 1. FC Mönchengladbach heraus – und das auch noch im „Exil“ auf der Anlage von Walsum 09. Zu allem Überfluss kam nämlich auch noch die zeitweise Sperrung des Platzes an der Warbruckstraße hinzu, weil die Stadt Duisburg ihn als überstrapaziert einstufte.

Didi Schacht übernahm für Markus Kowalczyk

Mitte Oktober, nach dem 0:2 gegen seinen Ex-Klub SpVgg Sterkrade-Nord, war dann auch die Interimsamtszeit von Markus Kowalczyk wieder vorüber. Der Nachfolger saß da schon im Zuschauerbereich – noch ohne die Ambition, den Job zu übernehmen, wie er sagt. Zwei Tage später stand Ex-Profi Dietmar Schacht erstmals beim FSV auf dem Trainingsplatz. Viel bewegen konnte er bis zum Lockdown aber nicht mehr: Immerhin gelang ein 3:3-Teilerfolg in Cronenberg beim bislang einzigen Punktspiel unter seiner Regie.

Didi Schachts Ex-Klub Hamborn 07, den er vor einigen Jahren zum Landesliga-Aufstieg geführt hatte, ist der einzige aus dem hier aufgeführten Quartett, der 2020 keinen Wechsel auf dem Trainerposten vorgenommen hat. Dabei hat Michael Pomp nicht immer einen leichten Stand bei den als kritisch bekannten Löwen-Anhängern – was sich durch den komplett missglückten Start in die Saison 2019/20 nach dem Wiederaufstieg aus der Bezirksliga nicht wirklich verbessert hat. Ein Schlussspurt mit mehreren Erfolgserlebnissen sorgte dann für einen passablen Jahreswechsel – und am Ende auch dafür, dass der Traditionsverein trotz Sieglosigkeit in den ersten vier Spielen 2020 nicht auf einen Abstiegsplatz abrutschte. Damit konnten die Löwen vergleichsweise entspannt die Diskussion verfolgen, ob es denn nach dem Saisonabbruch nun sportliche Absteiger geben solle oder nicht.

Zwei wichtige Siege vor der Unterbrechung

Sieben Spiele später steht Hamborn 07 wieder genau an jener Stelle – dem ersten Platz über der Abstiegszone. Im Gegensatz zur Oberliga haben sich die Landesligisten für kleinere Staffeln ausgesprochen, weshalb das Duisburger Trio nun in der neu eingerichteten Gruppe 3 an den Start geht. Nach erneut sehr mäßigem Start gelangen in den beiden letzten Duellen vor der Unterbrechung zwei immens wichtige Erfolge gegen den SV Burgaltendorf (2:1) und bei Blau-Gelb Überruhr (3:0).

Damit rangieren die Hamborner sogar, womit wohl im Vorfeld der Saison niemand ernsthaft hatte rechnen können, vor dem Lokalrivalen SV Genc Osman. Die Truppe von der Oberhauser Allee war zu Jahresbeginn mit acht Punkten aus vier Spielen gerade gut in Tritt gekommen, als alles zum Stillstand kam. Damit endete auch schneller als geplant das Trainercomeback von Ilyas Basol, der sich ab dem Sommer wieder auf seine Rolle als Sportlicher Leiter konzentrieren wollte. Auf die Bank rückte dagegen Mustafa Öztürk, der sich dafür als Spielertrainer der „Zweiten“ empfohlen hatte, mit der ihm der Aufstieg in die Bezirksliga geglückt war.

Genc Osman belegt einen Abstiegsplatz

In einer als favoritenlos eingestuften Gruppe wären die Neumühler gern zum Hecht im Karpfenteich geworden – das klang in den Einschätzungen vor Saisonbeginn durch. Damit war auch der Optimismus groß, den Verlust von Stammkräften wie Salih Altin, Samet Sadiklar oder Valdet Totaj kompensieren zu können. Doch schnell sollte sich zeigen, dass dies eine schwere Aufgabe sein würde. Nach einer zwischenzeitlichen Serie von vier sieglosen Spielen, aus denen nur ein Punkt geholt wurde, war Mustafa Öztürk bereits angezählt – und in der vermeintlich über seine Zukunft entscheidenden Partie beim VfB Frohnhausen beim Stand von 0:3 nach 20 Minuten schon vollends auf der Kippe. Mit einer Energieleistung schaffte sein Team aber noch die Wende zum 4:3-Sieg und bewahrte den Coach erst einmal vor Schlimmerem. Das ändert aber nichts daran, dass Genc Osman bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Saison fortgesetzt wird, auf einem Abstiegsplatz steht.

Das konnte der Duisburger SV 1900 gerade so eben vermeiden. Die Wanheimerorter waren mit dem Sieg beim Stadtpokal in Rheinhausen verheißungsvoll ins Jahr gestartet und legten mit sechs Punkten aus den ersten vier Punktspielen des Jahres eine ordentliche Performance hin. In der Abbruchtabelle bedeutete dies Rang 13 für die Schützlinge von Trainer Julien Schneider.

Überraschender Trainerwechsel beim DSV

Dieser musste bei der Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Sommer einen beachtlichen personellen Umbau stemmen, was sich als nicht unbedingt leichtes Unterfangen erwies. Der Auftakt missglückte mit drei Niederlagen ohne eigenes Tor dann auch kräftig, die Wende brachte – mal wieder – ein Sieg über den Lokalrivalen Hamborn 07. Das 3:2 durch den Treffer von George Michael Wiedemann in letzter Sekunde verschaffte dem DSV mächtig Rückenwind. Nach einer kleinen Erfolgsserie gab es allerdings im letzten Spiel des Jahres noch einmal einen deftigen Rückschlag: Während die beiden Ortsrivalen angesichts der durch die Stadt verkündeten Einschränkungen für den Amateursport bereits nicht mehr antraten, reisten die 1900er nach Wermelskirchen und holten sich dort eine 1:6-Klatsche ab.

Daran lag es allerdings wohl nicht, dass genau einen Monat später wie aus heiterem Himmel Julien Schneider seinen Abschied als DSV-Trainer verkündete. „Einen Neuanfang wagen“ wolle er, meinte der frühere Torhüter zu seinem Wechsel zum Ligarivalen VfB Speldorf, bei dem er mit Maximilian Fritzsche und Henning Hopf zwei ehemalige Schützlinge wiedertrifft. An der Düsseldorfer Straße schüttelten sich die Verantwortlichen kurz und präsentierten zwei Wochen später die Nachfolgelösung als Trainer und auch als Sportlicher Leiter: Deniz Aktag, zuvor beim MSV Düsseldorf tätig, übernimmt die Schwarz-Roten. Das erste Pflichtspiel unter seiner Leitung ist bislang für den 28. Februar angesetzt, daheim gegen den FC Remscheid, während gleichzeitig ein paar Kilometer weiter nördlich das Derby zwischen Hamborn 07 und dem SV Genc Osman anstünde. Ob‘s dazu kommt?