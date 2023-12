VfL Rheinhausen trifft zu selten – keine Punkte zu Nikolaus

Duisburg Unter der Woche verlieren die Verbandsliga-Handballerinnen gegen den TV Biefang II. Chancenauswertung ist das große Problem der Bergheimerinnen.

Da hatten die Verbandsliga-Handballerinnen des VfL Rheinhausen doch tatsächlich die Chance auf Nikolausgeschenke. Doch der Sack voll Punkte blieb am späten Mittwochabend beim TV Biefang II, bei dem die Rheinhauserinnen eine 15:20 (7:11)-Niederlage einstecken mussten. Dabei bestand die Möglichkeit, mit einem Sieg auf den zweiten Tabellenplatz zu springen. Doch durch das tatsächliche Ergebnis bleibt vorerst „nur“ Rang vier. Platz zwei dagegen belegt der TV Biefang II.

20-Tore-Marke verpasst

„Da trifft wieder mein alter Spruch zu, dass man mindestens 20 Tore erzielen muss, um zu gewinnen. Das war ja leider nicht der Fall“, konnte sich Uwe Kiel, Sportlicher Leiter beim VfL, einen Kommentar nicht verkneifen, zumal auch Trainer Karsten Schmitz nach der Partie nicht so ganz glücklich war. Allerdings ließ sich das Ergebnis durchaus einordnen: Denn die Einstellung beim VfL stimmte und auch die Abwehr zeigte eine sehr gute, engagierte Leistung. Ärgerlicherweise traf das Team aber in der Vorwärtsbewegung so manche verkehrte Entscheidung und auch die Chancenverwertung war insgesamt nicht gerade überragend. „Ich habe hinterher mit unserem Trainer gesprochen und er hat gesagt, dass er schon das Gefühl hatte, dass eigentlich ein Sieg möglich gewesen wäre – wenn nicht im Angriff so viele Fehler gemacht worden wären“, sagte Uwe Kiel über das Duell, wobei er noch anmerkte, dass natürlich auch mal eine Niederlage passieren kann und darf. Und den Einsatz von Harz wollten weder Coach noch Sportlicher Leiter als Ausrede nutzen. Am Wochenende geht es weiter mit dem nächsten Spieltag. Dann empfängt der VfL Rheinhausen die GSG Duisburg zum Stadtderby.

VfL: Ludwig (5), Pelzer (4), Henke (2), Bing (2/1), Cichaszek, Hader (je 1).

Weitere Artikel:

Die Oberliga-Damen von Eintracht Duisburg wiederum spielen zu Hause gegen die erste Mannschaft des TV Biefang, Tabellenführer mit gerade einmal zwei Niederlagen auf dem Konto. Dem gegenüber stehen neun Siege und ein Unentschieden. Bei der Eintracht wiederum gab es erst drei Erfolge zu feiern, während neun Niederlagen kassiert wurden. Das bedeutet aktuell den zweitschlechtesten Platz in der Tabelle.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg