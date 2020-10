VfL gewinnt das Duisburger West-Derby in Homberg

Duisburg. Die Bergheimerinnen entscheiden das Verbandsliga-Duell in den Schlussminuten für sich. Die Reserve der HSG muss sich Überruhr geschlagen geben

n der Handball-Verbandsliga konnte zumindest ein Duisburger Team als Sieger vom Platz gehen: Die Damen des VfL Rheinhausen gewannen das Derby beim VfB Homberg mit drei Toren Differenz. Für die HSG Hiesfeld/Aldenrade II gab es dagegen bei der SG Überruhr IV nichts zu holen.

VfB Homberg – VfL Rheinhausen 17:20 (8:10): In einem Punkt war man sich auf beiden Seiten einig: Es war ein typisches Derby, wenn auch die Stimmung von den Rängen naturgemäß in der aktuellen Situation nur bedingt möglich war. „Wenn man sich den Spielverlauf anschaut, fällt das Ergebnis für meinen Geschmack etwas zu hoch aus, auch wenn es ‚nur‘ drei Tore sind. Es hätte sich sicherlich keine Mannschaft beschweren dürfen, wenn das Spiel knapper ausgegangen wäre“, glaubt VfB-Trainer Joshua Wiesehahn.

Aus seiner Sicht war das spannende Duell vor allem zwei starken Abwehrreihen geschuldet. „Wir haben die Partie in den letzten fünf Minuten verloren, als wir erst eine unnötige Zeitstrafe und dann noch eine rote Karte kassiert haben. Diese doppelte Unterzahl war für uns definitiv der Knackpunkt“, waren die Homberger nach dem Spiel enttäuscht. Schließlich stand es in der 57. Minute, als die rote Karte gegen den VfB gezeigt wurde, noch 17:17. Aus ging das Duell mit 20:17 für den VfL.

Probleme in der Anfangsphase

Der sportliche Leiter der Gäste, Uwe Kiel, ärgerte sich dagegen vor allem über die beiden schwachen Anfangsphasen: „Das zieht sich bei uns im Moment durch. Unser Trainer musste schon nach zwölf Minuten bei 0:4-Rückstand zum ersten Mal eine Auszeit nehmen. Er hat gleich den gesamten Rückraum ausgetauscht, und es lief besser.“ Nach 18 Minuten gelang so der 4:4-Ausgleich. Nach der Pause gestaltete sich die Partie zunächst ähnlich. Im Verlauf konnte sich aber kein Team entscheidend absetzen. Stattdessen fiel in der 39. Minute der erneute Ausgleich. Und dann kam die schon erwähnte Schlussphase – das bessere Ende hatte dann der VfL.

SG Überruhr IV – HSG Hiesfeld/Aldenrade II 29:23 (15:10): „Wir sind ganz schlecht gestartet und einfach nicht ins Spiel gekommen. Irgendwie waren wir alle mit dem Kopf nicht richtig da“, war für HSG-Trainer Guido Lai das Duell schon früh entschieden. Vor allem mit dem Abwehrverhalten haderte der Coach im Nachgang. Eigentlich war sein Team im sechs gegen sechs deutlich stärker, aber im Rückzug nach Ballverlusten waren die HSG-Spielerinnen zu langsam.

Gegner erzielte viele einfache Tore

„Dadurch sind wir häufig in der zweiten Welle überrannt worden und Überruhr konnte viele einfache Tore erzielen“, erläuterte der Trainer die Probleme seiner Mannschaft. In der zweiten Hälfte witterten die Gäste noch einmal Morgenluft, als sie bis auf zwei Treffer zum Gegner aufschließen konnten. „Ich hab gedacht, der Knoten wäre geplatzt. Aber dann waren wir wieder zu langsam“, so der Coach.