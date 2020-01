VfB Homberg wird seiner Favoritenrolle gerecht

Die Handballer des VfB Homberg haben das Neujahrsturnier des TuS Lintfort gewonnen. Der Oberligist wurde seiner Favoritenstellung erst mit Mühe, dann in überzeugender Manier gerecht. Gegen den gastgebenden Landesligisten behielten die Gelb-Schwarzen nach zweimal 20 Minuten mit 20:19 (9:9) die Oberhand. „Man hat gemerkt, dass wir aus der Pause kommen. Das war nicht so schön anzusehen“, meinte VfB-Trainer Sascha Thomas. Im zweiten Turnierspiel legten die Homberger dagegen einen starken Auftritt hin. Gegen den Verbandsliga-Nachbarn HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen waren sie beim 22:14 (13:9) jederzeit Herr der Lage.

„Da war ein ganz anderer Zug drin. Die Jungs wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen“, zeigte sich Thomas zufrieden. Ein Sonderlob verdiente sich Torhüter Julian Seemann. Gegen Ve/Ru/Ka führte Stephan Ulrichs, der im Dezember von der HSG Neuss/Düsseldorf II kam, klug Regie. Die Rumelner, bei denen Mirko Szymanowicz fehlte, hatten zum Turnierauftakt gegen Lintfort mit 23:20 (13:9) gewonnen und landeten damit auf dem zweiten Platz. Für Unverständnis sorgte bei den Gastgebern die kurzfristige Absage des Hülser SV. Der souveräne Spitzenreiter der Landesliga (Gruppe 1) begründete sein Nichterscheinen mit zu vielen krankheitsbedingten Ausfällen.

VfB und HSG loben den Veranstalter

„Für uns waren die beiden Spiele ein wichtiger Test im Hinblick auf den Wiederbeginn der Meisterschaft“, meinte Sascha Thomas: „Das Turnier war super organisiert und eine gute Gelegenheit, um wieder reinzukommen.“ Hombergs Coach hofft, dass die Blessuren, die Torhüter Yannick Wächter, Mittelmann Andreas Wink und Rechtsaußen Florian Rohde davontrugen, ihren Einsatz am Sonntag beim TV Lobberich nicht gefährden. Aus der zweiten Mannschaft halfen in Lintfort Thomas Dürdoth und Stefan Kremer aus und machten ihre Sache, so Thomas, „wirklich sehr, sehr ordentlich“. Nick Brockmann, der bislang ebenfalls für die VfB-Reserve in der Landesliga im Einsatz war, rückt dauerhaft in den Oberliga-Kader und ersetzt den studienbedingt fehlenden Tristan Moritz.

Helmut Menzel, der Trainer der HSG Ve/Ru/Ka, stufte das Turnier ebenfalls als gelungen ein: „Das war für uns eine gute Option, um unter Wettkampfbedingungen wieder den Rhythmus zu finden.“ Die Rumelner müssen am Samstag (19.30 Uhr, AEG) sogleich zur Höchstform auflaufen. Gegen den noch verlustpunktfreien Tabellenführer TV Geistenbeck muss ein Sieg her, um den Aufstiegskampf spannend zu halten.

VfB: Rippelmeier (7), Brunotte (6), Rohde (5),, Reich, Winke (je 4), Adrian (3/3), Ulrichs (3), Brockmann, Dürdoth, Hochkeppel, Graw, Krämer (je 2).

HSG: Nepicks (8), Gatza (7), Philipp Dickel (5/3), Euchler (5), Kox, Schwarz (je 3), Arend, Tobias Dickel (je 2), Coß, Pistolesi.