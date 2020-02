Duisburg. In der Handball-Oberliga treten die Wölfe beim Favoritenschreck TV Oppum an. Nach der Saison verlieren die Rheinhauser einen Leistungsträger.

VfB Homberg will Mönchengladbacher Krise ausnutzen

In der Handball-Oberliga steht für die beiden Duisburger Mannschaften der dritte Spieltag auf dem Programm.

VfB Homberg – Borussia Mönchengladbach (Sa., 19 Uhr, Glückaufhalle): VfB-Trainer Sascha Thomas weiß ganz genau: „Wenn unser Gegner seine Qualität auf die Platte bringt, wird es verdammt schwer.“ Schließlich zählte Mönchengladbach zu den Schwergewichten der Liga. Bis vor drei Wochen saßen die Fohlen den Wölfen Nordrhein im Nacken. Danach wurde bekannt, dass sich bei ihnen nach der Saison mächtig was tut. Ronny Rogawska folgt als Trainer auf Tobias Elis, im Kader wird es zahlreiche Veränderungen geben. Seitdem läuft es nicht mehr.

Der VfB darf sich also Chancen ausrechnen, dem schwächelnden Tabellenvierten ein Bein zu stellen. „Wir haben noch elf Spiele und brauchen noch acht Punkte“, sagt Sascha Thomas mit Blick auf den Klassenerhalt. Mit dem Auftritt bei der Derby-Niederlage in Hiesfeld konnte der Coach nicht einverstanden sein. Die dünn besetzten Gelb-Schwarzen lieferten eine ganz schwache erste Hälfte ab, zeigten nach der Pause aber wenigstens eine Reaktion. „Wenn wir gegen Gladbach punkten, würde das vieles erleichtern“, so Thomas, dessen Mannschaft in den nächsten Wochen gegen Mettmann, Wuppertal und die Wölfe der Außenseiter ist.

Tobias Reich kann wieder mitspielen. Neben den langzeitverletzten Robin Werner und Florian Rohde drohen auch Julius Thiel (Grippe) und Nick Brockmann (Leistenbeschwerden) auszufallen.

TV Oppum – HC Wölfe Nordrhein (Sa., 19.45 Uhr, Schafstraße): Wölfe-Trainer Thomas Molsner bezeichnet die Krefelder als Favoritenschreck. Oppum ärgerte vor Wochenfrist den LTV Wuppertal, und im Hinspiel erschreckten sich die Rheinhauser, als am Ende des Spiels ein 26:26 auf der Anzeigetafel stand.

Thomas Molsner, der seine Spielerlaufbahn 2012 im Alter von 45 Jahren beim TV Oppum – er half damals im Oberliga-Abstiegskampf aus – ausklingen ließ, muss seine Mannschaft somit nicht ausdrücklich auf die Gefahren hinweisen. Die kennen seine Jungs. Außerdem sieht der Trainer sein Team mittlerweile so gefestigt, dass es die Aufgabe heute „selbstbewusst, aber nicht arrogant“ angehen wird. Der Spitzenreiter kann in Bestbesetzung antreten.

Mit Hannes Hombrink wird ein Leistungsträger die Wölfe nach der Saison aus privaten und beruflichen Gründen verlassen. Ein weiterer Neuzugang, den die Wölfe in Kürze vorstellen wollen, soll dies kompensieren.