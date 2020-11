VfB Homberg will mit einfachen Mitteln auftrumpfen

Der gute Lauf des VfB Homberg mit neun Punkten seit Anfang November erhielt zuletzt einen kleinen Dämpfer. Das 0:4 gegen den ungeschlagenen Regionalliga-Spitzenreiter Rot-Weiß Essen ist für die Kicker vom Rheindeich aber nicht nur verkraftbar – es könnte sogar weiterbildend sein, wie Sunay Acar betont. „Was uns ausmacht, ist, dass wir uns nach Niederlagen immer einmal geschüttelt, wieder aufgerafft und unsere Lehren daraus gezogen haben“, sagt der Coach.

Und die Video-Analyse des letzten Spiels war für Acar besonders lehrreich. „Essen hat uns vorgemacht, wie man mit einfachen Mitteln ein Spiel gewinnen kann. Wir müssen gedankenschneller sein. Ich hoffe, dass wir das mit ins nächste Spiel nehmen.“ Ob die Erkenntnisse gegriffen haben, kann sich schon am Mittwochabend zeigen. Um 19.30 Uhr empfängt der SC Wiedenbrück den VfB zum 17. Spieltag im Jahnstadion.

Nächster Anlauf auf drei Punkte

Dann heißt es für Acar und sein Team: „Mund abwischen und den nächsten Anlauf auf drei Punkte nehmen“, so der Coach. „Mit dem SCW geht es für uns gegen eine andere Klasse als gegen RWE, da ist für uns auf jeden Fall mehr drin. Es ist aber auch ein sehr guter Aufsteiger“, erwartet der Trainer „ein Spiel auf Augenhöhe.“

Wie gut dieser Aufsteiger ist, der vor dem Abstieg in der Vorsaison seit 2010 der vierthöchsten Klasse angehörte, zeigt schon der Blick auf die Tabelle. Mit 19 Zählern aus 14 Spielen stehen die Ostwestfalen sechs Punkte und acht Plätze über dem VfB auf Rang acht. Mit 27 Treffern stellt der SCW gemeinsam mit Spitzenreiter RWE die viertbeste Offensive der Liga und hat somit mehr als doppelt so viele Treffer erzielt als die Homberger. „Wiedenbrück ist nicht zum ersten Mal dabei, kennt sich in der Liga aus und hat ein paar gute Jungs in seinen Reihen“, ist sich Acar der Qualität und der Erfahrung der Gastgeber, die mit einem 4:0-Sieg in Straelen im Rücken auf die Homberger warten, bewusst.

90 Minuten Anfahrt

Eine gut 90-minütige Fahrt unter der Woche ist nicht die beste Voraussetzung für die selbst ernannten „Feierabendprofis“ vom Rheindeich, den guten Lauf in der Englischen Woche wieder aufnehmen zu können. Aber das will Acar nicht gelten lassen. „Es ist jetzt wieder ein bisschen weiter, aber das wird andere Vereine auch noch treffen“, stellt der Trainer klar.

Passend zum Mittwoch beginnenden zweiten Mammutprogramm mit zwei Englischen Wochen in Folge kann der Coach auf mehr Einsatzkräfte hoffen. Verteidiger Harris Kaltak und Flügelspieler Nurettin Kayaoglu sind nach längerer Verletzungspause wieder ins Training eingestiegen – und sogar Justin Walker, der in der letzten Saison kein Spiel verpasste, ist auf einem guten Weg, in dieser Saison sein Debüt geben zu können. „Ob es für Wiedenbrück schon reicht, weiß ich noch nicht“, sagt der Außenspieler, „aber für das Spiel gegen Bonn am Samstag bin ich optimistisch.“