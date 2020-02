Duisburg. Der VfB Homberg ist am Freitag gegen Alemannia Aachen klarer Außenseiter. Aber es hilft nichts: Der VfB braucht die Punkte,.

VfB Homberg vor schwerer Aufgabe gegen Alemannia Aachen

Keine Punkte, 1:6 Tore – der Fehlstart in die Restrückrunde der Regionalliga ist für den VfB Homberg nach zwei Spielen fast schon perfekt. Der Abstand zum sicher rettenden Ufer beträgt nach 23 Spieltagen fünf Punkte, und am Freitag bekommen es die Kicker vom Rheindeich in Form von Alemannia Aachen mit dem nächsten Brocken der Liga zu tun.

Vorfreude auf das Spiel

„Wir haben zu wenig Punkte, ja, wir stehen schlecht da, ja“, sagt Stefan Janßen vor dem Duell, das am Freitag um 20 Uhr im PCC-Stadion steigt, „aber nun freuen wir uns einfach nur auf Aachen.“ Der Trainer schiebt nach: „Als Kinder des Ruhrgebiets, die wissen, wo die Alemannia in früheren Zeiten schon gespielt hat, freuen wir uns wie Bolle darauf, ein Meisterschaftsspiel gegen diesen Traditionsklub mit seinen tollen Fans bestreiten zu dürfen. Und dann noch in einem Flutlichtduell im eigenen Stadion – welcher Fußballer hat da keine Lust drauf?“

Bei Vorfreude allein soll es aber im Spiel gegen den Tabellensechsten, der mit 30 Zählern doppelt so viele wie der VfB gesammelt hat, nicht bleiben. „Es ist eben ein Meisterschaftsspiel und da geht es um Punkte – um unsere Punkte“, betont Janßen, „um drei Punkte, die wir im Abstiegskampf unbedingt brauchen.“ Der Trainer macht deutlich: „Über die Favoritenrolle brauchen wir nicht zu reden. Wir spielen gegen Profis, die Vorzeichen sind klar. Aber wir sind nicht ängstlich sondern mutig, wir haben Respekt, erstarren aber nicht in Ehrfurcht“, sagt Janßen. „Haltern hat vor zwei Wochen gegen Aachen gewonnen, wir haben im Hinspiel gepunktet. Es ist einiges möglich.“

Nur Ahmad Jafari fällt aus

Doch möglich ist für den VfB Homberg nur dann etwas, „wenn wir wieder an hundert Prozent kommen“, so der Coach. „Die Niederlagen gegen Lotte und Wuppertal haben es wieder aufgezeigt, dass wir immer hundert Prozent geben müssen. Wir müssen wieder viel weniger zulassen und mehr aus den sich uns bietenden Chancen machen“, hofft Stefan Janßen auf eine deutliche Leistungssteigerung seiner Kicker, die ihm – bis auf den Langzeitverletzten Ahmad Jafari – nach der Rückkehr der zuletzt gesperrten Mike Koenders und Metin Kücük­arslan wieder ausnahmslos zur Verfügung stehen.

Nun müssen die Kicker gegen einen der ganz Großen der Liga wieder die Kohlen aus dem Feuer holen, die sie beim verlorenen Kellerduell in Wuppertal entzündet haben. „Die Niederlage gegen Wuppertal tut weh“, sagt Janßen, „wie auch die anderen verlorenen Spiele in den wichtigen direkten Vergleichen mit der Abstiegskonkurrenz weh tun. Aber es nützt jetzt nichts mehr. Wir müssen es abhaken. Es geht jetzt nur noch um Abstiegskampf und um drei Punkte gegen Aachen“, hofft Janßen den endgültigen Fehlstart in die Restrückrunde noch abwenden zu können. Janßen fordert: „Dafür müssen wir gegen Alemannia Aachen um unser Leben rennen.“