VfB Homberg verlängert mit Pierre Nowitzki

Pierre Nowitzki (links) spielt auch in der kommenden Saison für den VfB Homberg.

Duisburg. Pierre Nowitzki hat seinen Vertrag beim VfB Homberg um ein Jahr verlängert. Auch im Falle des Abstiegs wird er weiter für den VfB kicken.

Der VfB Homberg vermeldet die vierte Vertragsverlängerung für die kommende Saison. Pierre Nowitzki wird dem Fußball-Regionalligisten ein weiteres Jahr erhalten bleiben – auch im Falle eines möglichen Abstiegs in die Oberliga.

Mit dem zentralen Mittelfeldspieler konnte Hombergs Sportlicher Leiter Frank Hildebrandt eine weitere wichtige Säule im VfB-Team aufrecht halten. Seit seinem Wechsel vom VfB Speldorf an den Rheindeich im Januar 2019 zählt der 28-Jährige mit inzwischen 64 absolvierten Partien, bei denen ihm vier Tore und ein Assist gelangen, zu den Leistungsträgern bei den Gelb-Schwarzen.

Nur zwei Spiele verpasst

Auch in der aktuellen Saison verpasste Nowitzki aufgrund einer Gelb-Sperre und einer Verletzung bislang nur zwei der 27 Spiele. In 21 Partien stand in der Startelf des VfB und bestritt 75 Prozent aller möglichen Spielminuten.

Weitere Vertragsverlängerungen wollen die Homberger in den nächsten Tagen bekanntgeben.