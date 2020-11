VfB Homberg überzeugt beim 0:0 in der Defensive

Duisburg. Während es der Struktur und Stabilität nichts auszusetzen gab, will VfB-Trainer Sunay Acar nun auch Verbesserungen in der Offensive sehen.

War die erste Dienstreise des VfB Homberg ins Westfälische in dieser Regionalliga-Saison vor einem Monat noch alles andere als erfolgreich, konnten die Schwarz-Gelben nun ihren Frieden mit dieser Region machen. Denn statt sehr schwacher Leistung und einer bösen 0:4-Schlappe wie in Rödinghausen präsentierte sich das Team von Trainer Sunay Acar im Jahnstadion in Rheda-Wiedenbrück am Mittwoch beim 0:0 sehr stark .

„Nach dem 0:4 in Essen war das die richtige Reaktion“, lobte der Coach. Insbesondere das Defensivverhalten seiner Mannschaft gefiel ihm. Insgesamt kam der Gastgeber, der immerhin schon 27 Treffer in den bislang 15 Saisonpartien erzielte, nur auf einen ernsthaften Torschuss. Und diese Chance kam auch nur durch einen Konter zustande, stellte Philipp Gutkowski im Tor des VfB aber nicht vor sonderliche Probleme.

Zweikampfstark und stellungssicher

Ganz anders als beim westfälischen Gastspiel vor vier Wochen zeigte sich die Abwehr sehr aufmerksam, zweikampfstark und stellungssicher. Angefangen von den beiden stets hellwachen und gut agierenden Innenverteidigern Jeffrey Malcherek und Thorsten Kogel, die aufmerksam jede Gefahr vom eigenen Kasten fernhielten, über die Außenverteidiger bis hin in die vordersten Reihen grätschten und kämpften die Homberger als geschlossene Einheit. „Das war defensiv sehr gut“, so Acar. „Das war taktisch, von der Disziplin und der Ordnung ein sehr gutes Spiel.“

So vorbildlich die Defensivleistung des VfB Homberg auch war, nach vorne lässt sich einiges verbessern. „Offensiv hat ein bisschen der letzte Pass gefehlt“, meinte auch Acar. Tatsächlich herrscht da noch Optimierungsbedarf. Der eine oder andere Spieler muss sich auf seinem Weg nach vorne deutlich früher vom Ball trennen, Laufwege sind zu verbessern und abzustimmen, damit Bälle auch einmal blind in die Räume gespielt werden können mit dem sicheren Wissen, dass da ein Mitspieler ist.

Arbeiten an den Mänglen

Falsche Pässe, falsche Entscheidungen, zu spät vom Ball trennen – diese Mängel will Acar noch beseitigen. „Wir arbeiten da dran. Aber im Moment sind wir in den Wochen, in denen wir nicht viel am Taktischen arbeiten können, aber wir geben uns Mühe, dass wir nach vorne klarer und sauberer spielen, aber nach dem 0:4 gegen Essen war es wichtig, dass bei uns die Null steht.“ Das ist im Westfälischen auch gelungen, und wer kein Tor kassiert, kann ein Spiel schon einmal nicht verlieren. „Jetzt kommt Bonn und dann Bergisch Gladbach, zwei Sechs-Punkte-Spiele“, so Trainer Acar. Und um die Punkte zu behalten, muss die Null stehen und vorne mal „der letzte Pass“ kommen.