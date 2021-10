VfB Homberg trifft vor der Pause auf Geistenbeck

Duisburg. Kurz vor der Herbstpause steht der VfB vor einer schweren Aufgabe. Hiesfeld/Aldenrade trifft auf Mettmann-Sport.

Vor der Herbstpause geht es für die Oberliga-Handballer des VfB Homberg zum TV Geistenbeck. Anwurf ist am Samstag um 19 Uhr und die Gäste wollen die Punkte vier und fünf einfahren. „Die Vorbereitung ist besser gelaufen als letzte Woche. Uns haben mit Jörn Grieger, Robin Werner und Torben Schmitz ‚nur‘ drei Spieler gefehlt, die uns dann auch heute Abend nicht zur Verfügung stehen werden“, kann sich das Homberger Trainerteam über eine relativ gut gefüllte Bank freuen.

Und einen Plan für das gewünschte Erfolgserlebnis gibt es auch schon: „Wir müssen die Geistenbecker Abwehr über unsere Agilität und Schnelligkeit in Bewegung bringen und so konsequent in die entstehenden Räume vordringen“, erklärt VfB-Co-Trainer Dominik Köller.

Underdog in diesem Spiel

Er sieht sein Team aber trotz der Wunschvorstellung, einen Sieg mit zurück nach Duisburg zu bringen als Underdog, sodass die Schwarz-Gelben gezwungen sein werden, „120 Prozent“ abzuliefern. Immerhin stellt Geistenbeck einen starken Rückraum, der immer wieder versucht, den körperlich präsenten Kreisläufer zum Abschluss zu kommen.

Vor Ort werden die Homberger voraussichtlich auf einen alten Bekannten treffen: Der ehemalige VfB-Spieler Timo Hüpperling ist in Geistenbeck bisher einer der treffsichersten Akteure und sicherlich genau so heiß auf das erste Heimspiel seit einem Jahr, wie der Rest der Mannschaft und natürlich auch der Zuschauer. Entsprechend dürfte die Gäste aus Homberger eine ziemlich spannende Partie mit lautstarkem Publikum erwarten.

Heimrecht getauscht

Am Samstagabend wollen die Spieler der HSG Hiesfeld/Aldenrade ihre bittere Niederlage gegen den TV Geistenbeck wiedergutmachen. Um 18 Uhr empfangen Trainer Stephan Christ und seine Mannschaft Mettmann-Sport vor heimischer Kulisse. Eigentlich hätte die Partie in Mettmann stattfinden sollen, doch die beiden Vereine hatten sich im Vorfeld darauf verständigt das Heimrecht zu tauschen, da Mettmann auf Grund Hochwasserschäden Probleme hatte, eine Halle zu organisieren.

Mit den Gästen erwartet die HSG ein schwer einzuschätzender Gegner. Zwar verloren diese ihre ersten beiden Begegnungen, mussten mit Mönchengladbach und dem Bergischen HC II jedoch gegen die beiden Top-Favoriten ran. „Ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe. Mettmann ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die insbesondere über die Mitte sehr gefährlich werden kann“, weiß Coach Christ.

Sein Team zeigte zuletzt gegen Geistenbeck nach zunächst gutem Start in die Begegung eine eher schwache Leistung. „Wir dürfen uns nicht auf ein oder zwei Spieler verlassen, jeder Einzelne muss Verantwortung übernehmen wollen“, erklärt der Übungsleiter. Zwar müssen die Hausherren weiterhin auf Lennart Blum sowie auf Kreisläufer Nedim Pobric verzichten, dennoch sieht der HSG-Coach der Partie positiv entgegen: „Wenn wir die Leistung abrufen, die wir in der ersten Viertelstunde gegen Geistenbeck gezeigt haben, dann haben wir gute Chancen, das Spiel zu gewinnen.“