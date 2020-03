Köln. Der VfB Homberg verliert in der Regionalliga 0:3 bei der U 23 des 1. FC Köln. Die Gastgeber machten schon in der ersten Halbzeit alles klar.

Die Misere des VfB Homberg in der Fußball-Regionalliga hält an. Im Spiel bei der U 23 des 1. FC Köln kassierte der abstiegsbedrohte Aufsteiger mit dem 0:3 (0:3) im Franz-Kremer-Stadion die sechste Niederlage in diesem Jahr – und war damit am Samstag letztlich noch gut bedient.

VfB-Coach Stefan Janßen änderte die Startelf nach dem 0:2 bei der U 23 von Fortuna Düsseldorf auf drei Positionen. Robin Urban, Pierre Nowitzki und Markus Wolf rückten für Durim Berisha sowie die angeschlagenen Patrick Dertwinkel und Dennis Wibbe in die Startelf. Die Gastgeber gaben gegen die tief stehenden Homberger sofort den Ton an und spielten sich in der Hälfte des VfB fest. Zwar kamen die Kölner einige Male in Strafraumnähe, doch die dichte Abwehr der Gäste ließ vorerst kaum einen Abschluss zu. So hatten gar die Homberger die erste klare Chance. Marvin Lorch lief bei einem Konter bis an den Fünf-Meter-Raum, doch FC-Verteidiger Marius Laux und Keeper Julian Krahl schossen sich gegenseitig an, ehe der Ball von der Linie flog (22.).

Homberg erleidet Doppelschlag

Nur drei Minuten später kamen die Kölner dann aber zum Abschluss – und zwar durch einen Elfmeter. VfB-Verteidiger Mike Koenders hatte Kaan Caliskaner im 16er heruntergezogen, Justin Petermann verwandelte den anschließenden Strafstoß zum 1:0. Der VfB versuchte sich zu befreien, kam aber kaum zu gefährlichen Szenen in der Kölner Hälfte und gab dem FC nun in der eigenen Hälfte mehr Raum. Caliskaner schoss aus kurzer Distanz noch vorbei (38), doch dann klingelte es erneut im VfB-Gehäuse. Marvin Rittmüller konnte über rechts durchbrechen, Lukas Nottbeck verwertete den Pass in den Rücken der Abwehr aus 14 Metern zum 2:0 (42.).

Und wie schon in den Spielen gegen die U-23-Teams von Borussia Dortmund und Düsseldorf sollte die Homberger der nächste Doppelschlag ereilen. Nach einem Homberger Fehler im Spielaufbau hatte Petermann freie Schussbahn und ließ sich die Chance aus 16 Metern nicht entgehen (45.). Dass es „nur“ mit dem 0:3 in die Kabine ging, hatte der VfB dann seinem Keeper Robin Offhaus zu verdanken. Nach einem Ballverlust im Anschluss an den Anstoß lief Caliskaner allein aufs Tor zu, doch Offhaus verhinderte das 0:4 mit einer Fußabwehr.

Kölner schalteten Gang zurück

Nach der Pause hatte der VfB erneut Glück, dass der Kopfball-Aufsetzer von Caliskaner aus fünf Metern über das Tor flog (56.). Im Gegenzug kamen die Gäste dann zum ersten Torschuss. Doch Cagatay Kaders Versuch aus elf Metern fälschten die Kölner zur Ecke ab. Der VfB legte den Fokus nicht allein auf Schadensbegrenzung, sondern suchte auch den eigenen Torerfolg. Doch da hatte die FC-Abwehr Einwände und ließ die Gäste nicht in die Nähe des Tores. Und auf der anderen Seite hatten die Homberger erneut großes Glück, als Oliver Schmitt nach einem Ballverlust von Koenders frei vor dem Tor nur das Außennetz traf (68.).

Zumal die Hausherren nun einige Gänge zurückschalteten, konnten die Homberger letztlich noch froh sein, zwar chancenlos, aber ohne ein Debakel das Franz-Kremer-Stadion verlassen zu haben. Stefan Janßen sah es ähnlich: „In der zweiten Halbzeit haben wir uns etwas stabilisiert und sind nicht mehr untergegangen“, so der Coach. „Letztlich war Köln heute eine Klasse besser. Wir haben ihnen die Tore aber auch alle selbst aufgelegt.“

>> Die Statistik

1. FC Köln II – VfB Homberg 3:0 (3:0)

Köln: Krahl – Rittmüller (63. Richter), Schneider, Laux (74. Henning), Klump – Nottbeck (74. Augusto), Sechelmann, Geimer – Schmitt, Caliskaner, Petermann (61. Schlax).

VfB: Offhaus – Kacinoglu, Urban, Koenders, Wolf – Kücükarslan (46. Ferlings), Nowitzki, Kogel (80. Hirschberger)– Lorch (80. Schmitt), Kader (65. Rankl), Walker.

Tore: 1:0 Petermann (25., Foulelfmeter), 2:0 Nottbeck (42.), 3:0 Petermann (45.).

Gelbe Karte: Geimer.

Schiedsrichter: Markus Wollenweber (Mönchengladbach)

Zuschauer: 350.

So geht’s weiter: Samstag, 14. März, 14 Uhr: VfB – SV Rödinghausen (PCC-Stadion). ----------------------