VfB Homberg liefert desolate zweite Halbzeit ab

Duisburg. Statt eines weiteren Sieges verbuchen die Homberger eine 21:26-Niederlage beim TV Geistenbeck. Auch für Hiesfeld/Aldenrade lief es nicht gut.

Vor der Herbstpause erlebten beide Duisburger Handball-Oberligisten einen schlechten Tag.

TV Geistenbeck –

VfB Homberg 26:21 (10:11)

VfB: Wächter (1.-35.), Seemann (36.-60.); Kirschbaum (6), Buschhorn, Rippelmeier (je 4), Brockmann (4/1), Kaiser (2), Adrian (1), Ulrichs, Fenzel, Reich, von der Crone.



Der Plan für das Duell in Geistenbeck war klar: Die Homberger wollten mit einem Sieg die Punkte vier und fünf einfahren und so mit einem Erfolgserlebnis in die anstehende Herbstpause gehen. Doch es kam alles anders. „Wir haben eine über weite Strecken desolate zweite Halbzeit gezeigt und dadurch das Spiel verloren“, konnte VfB-Co-Trainer Dominik Köller nichts Beschönigendes an der zweiten Hälfte der Partie finden. Dabei hatten die Gäste zur Pause noch mit einem Treffer vorne gelegen, im Anschluss an einen erspielten drei-Tore-Vorsprung, der aber nicht lange Bestand hatte. Im Gegenteil konnte Geistenbeck seinerseits noch einmal in Führung gehen, sodass sich eine spannende Schlussphase der ersten Hälfte ergab.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Duell noch für einen Moment ausgeglichen, doch schnell zogen die Gastgeber davon. „Geistenbeck hat es geschafft, uns mit einfachen Mitteln, auf die wir selten eine Antwort gefunden haben, den Zahn zu ziehen. Wir haben es dagegen nicht geschafft, die Dinge auf die Platte zu bringen, die wir uns vorgenommen und die wir einstudiert haben“, erklärte der Homberger Coach die Gründe für die Niederlage. In der anstehenden Pause will man bei den schwarz-gelben nun die Zeit nutzen, um Verletzungen auszukurieren und an den individuellen Fähigkeiten der Spieler zu feilen.

HSG Hiesfeld/Aldenrade –

Mettmann-Sport 23:32 (14:14)

HSG: Adrian Schnier, Gottemeier; Homscheid (8), Schwengers (5), Bruns, Sprick (je 3), Kirchner (2), Jesper Schnier, Beier (je 1), Jurzik, Markett, Berner, Schwarz.

Das war für die HSG Abend zum Vergessen. Beide Teams brauchten knapp zehn Minuten, um Betriebstemperatur zu erreichen. In der Folge sahen die rund 80 Zuschauer einen ersten Durchgang auf Augenhöhe. Insbesondere Phillipp Homscheid war es, der nach zunächst schwachem Start in die neue Spielzeit, immer wieder Verantwortung übernahm und mit acht Treffern seine bislang beste Saisonleistung ablieferte. Kurz vor der Pause konnte sich die HSG mit zwei Toren absetzen, musste dann jedoch durch individuelle Fehler zwei unnötige Gegentore hinnehmen, sodass es beim Stand von 14:14 in die Halbzeit ging.

Nach Wiederanpfiff ließen die Kräfte bei den Hausherren sichtlich nach. Mettmann hingegen kam schwungvoll aus der Kabine und übernahm sofort die Kontrolle. Bereits nach drei Minuten setzten sich die Gäste mit 17:14 ab, sodass Coach Stephan Christ gezwungen war, eine frühe Auszeit zu nehmen. Doch auch im Anschluss daran gab es für die HSG nicht viel zu holen. Knapp zehn Minuten vor Schluss war das Spiel beim Stand von 20:28 bereits vorentschieden.

„Man muss neidlos anerkennen, dass der Gegner in allen Belangen die bessere Mannschaft war. Wir haben in der ersten Halbzeit noch gut mitgehalten, aber nach der Pause haben die Kräfte bei uns nachgelassen. Daher hat Mettmann das Spiel absolut verdient gewonnen“, erklärt Christ. „Wenn wir so ein Spiel gewinnen wollen, dann muss bei uns alles stimmen, und das war heute nicht der Fall.“