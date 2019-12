VfB Homberg legt gegen Haan einen desolaten Auftritt hin

VfB Homberg –

DJK Unitas Haan21:34 (13:16)

VfB: Adrian (6/1), Wink (5/2), Brunotte (3), Moritz, Reich, Rippelmeier (2), Butry.



„Es wird Spiele geben, in denen wir unter die Räder geraten.“ Diesen Satz hat Sascha Thomas Anfang September gesagt, kurz vor dem Saisonbeginn in der Handball-Oberliga. Mitte Oktober ging die neuformierte Mannschaft des VfB Homberg zum ersten Mal so richtig baden. Mit einer Rumpftruppe angereist, unterlagen die Gelb-Schwarzen beim aufstiegswilligen LTV Wuppertal mit 20:36. Damit konnte VfB-Trainer Thomas leben: „Denn dafür gab es Gründe.“

Für den desolaten Auftritt, den seine Schützlinge am Samstagabend bei der 21:34 (13:16)-Heimniederlage gegen die DJK Unitas Haan hinlegten, fehlte Thomas dagegen jegliches Verständnis: „Das war katastrophal. Wir haben unseren Gegner zum Gewinnen eingeladen. So eine Leistung dürfen wir uns auf keinen Fall nochmal erlauben.“ Dabei waren die Homberger gegen den Tabellennachbarn gar nicht mal schlecht gestartet und führten nach einer Viertelstunde mit 7:4. Danach begann das Fehlerfestival. Noch vor der Pause wurde aus der Drei-Tore-Führung ein Drei-Tore-Rückstand (12:15, 28.). „Wir haben uns in Summe 50 Fehlwürfe, Fehlpässe und technische Fehler erlaubt. Mit Oberliga-Handball hatte das nichts zu tun“, so Thomas.

Schlechteste Saisonleistung

Nach der Pause hatte Haan leichtes Spiel, um auf 14:21 (38.) davonzuziehen. Dass die Schiedsrichter zu Beginn der zweiten Hälfte drei Stürmerfouls und dreimal „Kreis ab“ gegen Homberg pfiffen, wollte Thomas nicht im Ansatz als Entschuldigung gelten lassen: „Sicher waren das strittige und auch falsche Entscheidungen. Aber verantwortlich für dieses Debakel sind wir ganz alleine.“

Der VfB ergab sich in sein Schicksal und lieferte die mit Abstand schlechteste Saisonleistung ab. „Haan hat bestimmt 20 Treffer durch Tempogegenstöße erzielt, dabei sind sie keine wirkliche Tempomannschaft“, konnte Thomas nur noch mit Kopf schütteln: „Aus dem Spiel können wir überhaupt nichts Positives mitnehmen.“