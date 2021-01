VfB Homberg: Kein Kreuzbandriss, dennoch langer Ausfall

Harris Kaltak (Mitte) muss am Freitag operiert werden.

Duisburg Die Freude über die „Entwarnung“ bei Harris Kaltak fällt gering aus. Der VfB-Spieler muss wegen eines Knorpelschadens operiert werden.

Keinen Kreuzbandriss erlitten zu haben, ist an sich ein Grund zur Erleichterung. Doch trotz dieser „Entwarnung“ hält sich die gute Laune bei Harris Kaltak in Grenzen. Denn er muss dennoch am Freitag operiert werden.

Suche nach Ersatz läuft

Wie der Fußball-Regionalligist VfB Homberg meldet, handelt es sich bei der Verletzung des Sommerneuzugangs zwar nicht um den befürchteten Kreuzbandriss, doch auch der nun diagnostizierte Knorpelschaden muss operativ behandelt werden. Damit wird Haltak längere Zeit ausfallen. Wie bereits gemeldet hat Mo Redjeb den VfB wieder verlassen, um in den USA das Studium wieder aufzunehmen. Damit fallen beide Innenverteidiger aus. Die Suche nach Ersatz am Rheindeich läuft bereits.

Neben Kaltak fallen derzeit auch Alexandros Armen, Metin Kücükarslan und Justin Walker verletzungsbedingt aus.