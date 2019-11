VfB Homberg: gute Vorzeichen, aber schlechtes Ergebnis

Duisburg. Trotz fast bester Besetzung kassiert der Duisburger Oberligist eine 20:26-Niederlage gegen Langenfeld. Der Trainer kritisiert fehlenden Zugriff.

Die Handballer des VfB Homberg brauchen offenbar den Druck. In der vergangenen Woche stand der Oberligist beim Schlusslicht HSG Neuss/Düsseldorf II unter Zugzwang – und behielt trotz zahlreicher Ausfälle souverän die Oberhand. In das gestrige Heimspiel gegen die SG Langenfeld II konnten die Gelb-Schwarzen beinahe in Bestbesetzung und ohne das Gefühl des Gewinnenmüssens gehen. „Die Vorzeichen waren gut, das Ergebnis ist schlecht“, brachte es VfB-Trainer Sascha Thomas nach der sehr verdienten 20:26 (13:12)-Niederlage auf den Punkt: „Wir haben 70, vielleicht 75 Prozent unseres Leistungspotenzials abgerufen. Und dann reicht es eben nicht.“