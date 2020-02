VfB Homberg geht mit personellen Sorgen ins Wuppertal-Spiel

Sascha Thomas ist seit seiner Kindheit Handballer. „Aber so ein Verletzungspech, wie wir es in dieser Saison haben, habe ich selten erlebt“, sagt der Trainer des Oberligisten VfB Homberg. Robin Werner (Schulter) und Florian Rohde, bei dem nun ein Knorpeldefekt im Fuß, diagnostiziert wurde, fehlen schon länger. Zuletzt erwischte es Joshua Rippelmeier (Achillessehnenriss) und Stephan Ulrichs (Riss des Knorpelrings in der Schulter).

Mannschaft stellt sich selbst auf

Im Heimspiel am Sonntag (17 Uhr, Erich-Kästner-Gesamtschule) gegen den Tabellenzweiten LTV Wuppertal fehlen zudem Torhüter Maurice Butry (Entzündung in der Achillessehne), Yannick Wächter und Marius Brunotte (beide erkrankt) sowie Tristan Moritz (Studium). „Wenigstens muss ich mir keine großen Gedanken um die Aufstellung machen. Die ergibt sich ja fast von selbst“, flüchtet sich Thomas in Galgenhumor.

Zu den Erfolgsaussichten sei gesagt, dass die Homberger im Hinspiel ebenfalls nur eine „Rumpftruppe“ aufbieten konnten und dem Wölfe-Verfolger mit 20:36 unterlagen. „Wir treffen mit einem dünnen Kader auf einen megastarken Gegner“, bringt es Thomas auf den Punkt. Mit Spielertrainer David Kreckler und Florian Görigk haben die Wuppertaler, die im Schnitt mehr als 31 Tore werfen, zwei Ausnahmekönner in ihren Reihen. Auswärts sind sie noch ungeschlagen. Nur gut, dass der VfB dank des Erfolgs in Mettmann druckbefreit antreten kann. „Gegen den LTV kann ich von meiner Mannschaft nur erwarten, dass sie aus der schwierigen Situationen das Beste macht“, sagt Thomas: „Die Punkte, die wir für den Klassenerhalt noch brauchen, müssen wir gegen andere Gegner holen.“