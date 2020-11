VfB Homberg feiert gegen den Bonner SC einen 3:1-Sieg

Duisburg. Der VfB Homberg landet den fünften Saisonsieg und distanziert damit einen Konkurrenten. Der VfB feiert einen Doppel-Torschützen.

Der VfB Homberg klettert in der Tabelle der Regionalliga West nach 18 Spieltagen weiter in Richtung Mittelfeld. Mit dem wichtigen 3:1 (3:0)-Erfolg gegen den Bonner SC holten die Kicker vom Rheindeich am Samstag im PCC-Stadion den fünften Saisonsieg und lassen den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt somit sechs Punkte hinter sich.

Sunay Acar änderte seine Startelf gegenüber dem 0:0 in Wiedenbrück auf zwei Positionen. Für den angeschlagenen Necirwan Mohammad rückte Pierre Nowitzki auf die Doppelsechs, für Samed Yesil begann Danny Rankl im Sturm. Zwei Wechsel, mit denen der Coach ein glückliches Händchen hatte. Denn schon in der fünften Minute waren diese beiden Spieler für die Führung des VfB verantwortlich. Nowitzki steckte am Strafraum auf Rankl durch, der den Ball zwischen seinem Gegenspieler und Torwart Justin Dautzenberg hindurch zum 1:0 ins Eck spitzelte.

Danny Rankl erzielte für den VfB Homberg gegen den Bonner SC zwei Treffer. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Mit der Führung im Rücken agierten die Homberger sehr selbstsicher, entschlossen und beherzt in einem typischen Kellerduell, das auf beiden Seiten vor allem im Mittelfeld von intensiver Zweikampfführung geprägt war. Beide Teams standen in der Abwehr dicht gestaffelt, sodass es kaum zu Torchancen kam. Hatte der VfB Möglichkeiten, nutzte er sie jedoch diesmal eiskalt. In der 32. Minute legte Ahmad Jafari nach einer Ablage von Said Harouz mit einem Flachschuss aus 18 Metern ins linke Eck das 2:0 für die Homberger nach. Und nur sieben Minuten später sorgte Rankl mit seinem zweiten Doppelpack in dieser Saison schon für eine kleine Vorentscheidung. Nach einem Freistoß von Ricardo Antonaci stieg der Stürmer in seiner unnachahmlichen Manier am langen Pfosten hoch und köpfte die Kugel zum 3:0 in die Maschen.

Kurz vor dem Pausenpfiff hätte Marvin Lorch dann mit einer Doppelchance sogar noch das 4:0 nachlegen können. Doch sein erster Schuss aus kurzer Distanz wurde im letzten Moment noch geblockt, bei Lorchs zweitem Versuch aus 16 Metern war Dautzenberg im rechten Eck zur Stelle. Stattdessen gelang es den Gästen mit dem Seitenwechsel den Spielstand zu verkürzen. Bei einem Freistoß stieg VfB-Keeper Philipp Gutkowski knapp vor dem Fünfmeterraum mit hochgerissenen Armen in die Luft, ließ den Ball aber nach einer Berührung mit einem Bonner fallen, sodass Marcel Damaschek zum 1:3 abstauben konnte (48.).

Wichtige Punkte im Kellerduell

Der BSC drängte nun auf den Anschluss und hatte in der 57. Minute auch die Großchance dazu. Nach einem Steilpass kam Metin Kizil im 16er vor VfB-Verteidiger Thorsten Kogel an den Ball, doch Philipp Gutkowski machte seinen kleinen Fehler vor dem 1:3 mit einem starken Reflex gegen den BSC-Stürmer wieder wett. Vor dem gegnerischen Tor tauchten die Gastgeber fortan kaum noch auf und waren vor allem auf Absicherung bedacht. Das Konzept ging auf. Ohne weitere Chancen zuzulassen, brachten die Homberger das 3:1 nach Hause und dürfen sich somit über den Sprung auf Platz 14 mit vier Punkten Abstand zu den Abstiegsrängen freuen.

„In der ersten Halbzeit haben wir so gespielt, wie wir uns das vorgestellt haben“, gefiel Sunay Acar, dass sein Team „die Schwächen der Bonner effektiv ausgenutzt“ hat. „Nach der Pause haben wir etwas den Faden verloren, außer dem Tor und einer Chance aber trotzdem nichts mehr zugelassen. Wir haben es gut runter gespielt“, freute sich der Coach, dass seine Kicker die wichtigen Punkte im Kellerduell eintüteten.

VfB Homberg – Bonner SC 3:1 (3:0)

VfB Homberg: Gutkowski – Antonaci, Malcherek, Kogel, Koenders – Lorch, Jafari (59. Asare), Nowitzki, Harouz (68. Hirschberger) – Talarski (81. Kaltak), Rankl (75. Yesil).

Bonner SC: Dautzenberg – Wiese, Bilogrevic, Roschlaub (46. Touloupis), Damaschek – Bezerra Ehret, Schumacher (72. Cavalar) – Teixeira, Gencal, Takahara (40. Somuah) – Kizil.

Tore: 1:0 Rankl (5.), 2:0 Jafari (32.), 3:0 Rankl (39.), 3:1 Damaschek (48.).

Gelbe Karten: Jafari, Asare – Roschlaub, Somuah. – Schiedsrichter: Goldmann (Warendorf) – Zuschauer: 0.

So geht’s weiter: Mittwoch, 2. Dezember, 19.30 Uhr: VfB Homberg – SV Bergisch Gladbach 09 (Mittwoch, 2. Dezember, 19.30 Uhr, PCC-Stadion).