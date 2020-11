Diesen Punkt nehmen die Regionalliga-Fußballer des VfB Homberg gerne mit. Das Team von Trainer Sunay Acar erzielte am Mittwochabend beim SC Wiedenbrück ein 0:0. Den Zähler verdienten sich die Homberger aufgrund einer starken Defensivleistung.

„Ich bin hochzufrieden. Das war die richtige Reaktion auf das 0:4 gegen Rot-Weiß Essen“, freute sich Sunay Acar. Der Coach sprach nach der Partie von einer „sehr starken taktischen Leistung.“

Die Homberger machten von Beginn an deutlich, dass sie etwas aus Wiedenbrück mitnehmen wollten. Der VfB legte vor allem in der Defensive ein starkes Zweikampfverhalten an den Tag. Immerhin zählt der Aufsteiger zu den offensivstärksten Mannschaften der Liga.

Probleme beim Spielaufbau

Zwar gehörten die ersten 15 Minuten den Gastgebern, doch die erste gute Möglichkeit ging auf das Konto des VfB. Die Homberger kamen stark über die linke Seite, Mike Koenders bediente mit einem Steilpass Said Harouz, der in dieser Situation allerdings die falsche Entscheidung traf. Anstatt mit links Wiedenbrücks Torhüter Marcel Hölscher zu prüfen, zog Harouz nach innen und kam dabei zu Fall.

Die Teams legten im ersten Durchgang einen schnelles Spiel zwischen den beiden Strafräumen hin, die Torhüter hatten aber insgesamt nur wenig zu tun. Die Angriffe der Wiedenbrücker endeten zumeist bei den Homberger Innenverteidigern Jeffrey Malcherek und Thorsten Kogel – sie konnten die Stürmer der Gastgeber regelmäßig stellen.

Aber auch auf der anderen Seite brannte wenig an. Die Chance von Harouz hätte für die Homberger die Initialzündung sein können, sich mehr zu trauen. Der VfB verteidigte gut, hatte aber Probleme im Spielaufbau. Verheißungsvolle Konteransätze endeten häufig mit einem Fehlpass. „Da hätten unsere Spielzüge gerne etwas genauer sein dürfen“, gab VfB-Trainer Acar hinterher zu.

Chancen kurz vor Schluss

In der zweiten Halbzeit lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Beide Mannschaften hätten jederzeit zum entscheidenden Schlag ausholen können. Brenzlig wurde es aus Homberger Sicht jedoch nur einmal. Wiedenbrück konnte einen Homberger Konter abfangen und einen eigenen Angriff einläuten. Doch VfB-Keeper Philipp Gutkowski hatte keine Probleme, den Schuss aus 16 Metern zu parieren.

In der Schlussphase erhielten die Homberger noch zwei Eckbälle. Doch in beiden Fällen gelang es den Gästen nicht, den Ball auf das Wiedenbrücker Tor zu bringen, sodass es letztlich beim 0:0 blieb. „Am Ende war meine Mannschaft dem Sieg ein Stückchen näher als Wiedenbrück“, hätte sich Sunay Acar über den Lucky Punch gefreut.

Für den VfB Homberg geht es in der Regionalliga am Samstag mit dem Heimspiel gegen den Bonner SC (14 Uhr, PCC-Stadion) weiter. Am Mittwoch, 2. Dezember, schlägt dann der SV Bergisch Gladbach am Rheindeich auf.

Beide Gegner stehen unter dem VfB Homberg im Tabellenkeller der Regionalliga. „Das sind zwei Sechs-Punkte-Spiele für uns“, weiß VfB-Trainer Acar, dass seinen Team mit zwei Erfolgen einen großen Schritt Richtung Mittelfeld schaffen könnte.