VfB Homberg büßt drei Verteidiger ein

Duisburg Während Mohamed Redjeb in die USA zurückkehrt, drohen Harris Kaltak und Justin Walker längere Zeit verletzungsbedingt auszufallen.

Das neue Jahr beginnt für die Regionalliga-Fußballer des VfB Homberg mit weniger guten Nachrichten. Gleich auf drei Verteidiger wird der VfB zum Start der Rückrunde am 16. Januar verzichten müssen – auf Mohamed Redjeb gar für den Rest der Saison. Den Sommerneuzugang zieht es zurück nach Florida in die Vereinigten Staaten, wo er sein Studium wieder aufnehmen wird. Harris Kaltak und Justin Walker droht indes eine längere Verletzungspause.

Menschlich und sportlich ein Verlust

Dass es Redjeb, der verletzungsbedingt nur auf acht Einsätze in der Hinrunde kam, wieder in die USA führen könnte, kommt nicht überraschend für die Homberger. „Dass es die Option geben könnte, war uns klar, wir hatten allerdings nicht unbedingt damit gerechnet, dass es auch dazu kommen wird“, sagt Trainer Sunay Acar. Doch trotz der coronabedingten Einreisebeschränkungen ist es Redjeb möglich, mit seinem Stipendium weiter in den USA zu studieren. „Menschlich wie sportlich ist das ein großer Verlust für uns“, sagt Acar. „Mo hätte ohne seine Verletzung sicherlich mehr Spiele für uns bestritten. Zumal mit Harris Kaltak ein weiterer potenzieller Stammspieler verletzt ausfallen wird, müssen wir unbedingt handeln“, suchen der Trainer und die Verantwortlichen beim VfB nun nach einem neuen Innenverteidiger. Zudem bestünde Bedarf auf der Linksverteidigerposition und im zentralen Mittelfeld, sagt Acar.

Kaltak, der wie Redjeb ebenfalls bereits verletzungsbedingt einige Spiele verpasste und so in keinem Spiel gemeinsam mit Redjeb auflief, zog sich im Training eine Knieverletzung zu. „Die genaue Diagnose steht noch aus. Aber es besteht Verdacht auf einen Kreuzbandriss, Minimum jedoch einen Außenbandriss“, gehen Acar und Co. von einer längeren Auszeit des Verteidigers aus. Gleiches gilt für Justin Walker, der im letzten Spiel beim 1:5-Debakel in Ahlen ausrutschte und sich dabei „einen Muskelbündel- und einen Muskelabriss“ zuzog, wie Acar berichtet. Für den 27-Jährigen, der in der letzten Saison nur 20 Minuten nicht auf dem Feld stand und in Ahlen gerade erst seinen vierten Einsatz in der aktuellen Spielzeit absolviert hatte, geht das Verletzungspech somit fast nahtlos weiter. „Wir rechnen erst Ende März wieder mit ihm“, bedauert Sunay Acar die nächste Verletzungspause des letztjährigen Dauerläufers.