Verlängerung mit Hombergs Trainer Sunay Acar ist konsequent

Duisburg. Fußball-Regionalligist VfB Homberg hat mit der Vertragsverlängerung mit Trainer Sunay Acar die richtige Entscheidung getroffen. Ein Kommentar.

Vertragsverlängerungen mit einem Trainer im Zuge eines Abstieges sind keine Selbstverständlichkeit und auch mit einem Risiko verbunden. Coach und Mannschaft müssen dann ein tiefgreifendes Negativerlebnis verarbeiten und einen Neustart in der tieferen Liga hinbekommen. Auch wenn der Abstieg des VfB Homberg aus der Regionalliga in die Oberliga noch nicht besiegelt ist, müssen sich die Verantwortlichen am Rheindeich mit Blick auf die Tabelle und damit auf die Realität angesichts von zehn Punkten Rückstand zum rettenden Ufer auf dieses Szenario einstellen.

Die Vertragsverlängerung mit Cheftrainer Sunay Acar in der vergangenen Woche ist gemäß der Homberger Philosophie dennoch konsequent und folgerichtig. Der Verein ist auch nach dem Aufstieg in die Regionalliga bodenständig und seiner Linie treu geblieben. Die vierte Liga ist ein Konstrukt, in dem Profi-Klubs und Amateur-Vereine eine Zwei-Klassen-Gesellschaft repräsentieren. Der VfB verblieb zweimal in Folge aufgrund der Ausnahme-Situation der Corona-Pandemie in der Klasse. Selbst das Halb-Profitum ist in Homberg nicht darstellbar – der Verein ist in der Regionalliga an seine Grenzen gestoßen. Nur mit einem optimalen Saisonverlauf mit entsprechenden Ergebnissen in den Schlüsselspielen ist ein sportliches Überleben denkbar.

Deutlich wurde in den letzten drei Jahren allerdings auch, dass es in der vermeintlichen Sportstadt Duisburg nicht möglich ist, hinter dem MSV einen zweiten Fußball-Klub zu etablieren, der mindestens semi-professionelle Strukturen entwickeln kann. Das liegt nicht allein am VfB Homberg, sondern ist in dieser Stadt ein grundsätzliches Problem.

Ein Abstieg kann auch eine Chance sein

Bezeichnenderweise schlug VfB-Geschäftsführer Wolfgang Graf unlängst mit Blick auf den Zustand des Rasenplatzes im Homberger PCC-Stadion Alarm. „Kaputt ist eben auch mal kaputt“, so Graf in seinem Statement. Der unermüdliche Einsatz durch Ehrenamtliche reicht an diesem Punkt dann auch nicht mehr aus, um angemessene sportliche Bedingungen zu schaffen.

Der sich anbahnende Abstieg des VfB Homberg kann auch eine Chance sein. Der Verein kann sich in der Oberliga resetten und versuchen, sich im Zuge eines möglichen Wiederaufstieges weiterzuentwickeln. Das Umfeld – Stadt und Wirtschaft – hat gleichfalls die Möglichkeit, sich so aufzustellen, dass eine zweite Duisburger Fußball-Kraft konkurrenzfähig werden kann.