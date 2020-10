Ve/Ru/Ka will gegen RWO zurück zum Rhythmus finden

In der Tabelle hat sich die zweiwöchige Zwangspause für die Handballer der HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen keineswegs negativ ausgewirkt. Während die Schützlinge von Mirko Szymanowicz und Rainer Puchala aufgrund von Corona-Verdachtsfällen bei der Turnerschaft St. Tönis und dem Hülser SV zum Zuschauen verdammt waren, ließen die Mitanwärter auf den Aufstieg Federn. Ve/Ru/Ka ist nun die einzige noch verlustpunktfreie Mannschaft in der Verbandsliga. Am Samstag (19.30 Uhr, Willi-Jürissen-Halle) wird es im Auswärtsspiel beim HC Rot-Weiß Oberhausen nicht einfach, die weiße Weste zu verteidigen.

RWO ist eine Wundertüte

Die „Kleeblätter“ sind eine Wundertüte. Sie können jede Mannschaft schlagen, an schlechten Tagen aber auch gegen jede verlieren. Oder wie es Mirko Szymanowicz ausdrückt: „RWO ist ein Gegner mit viel Potenzial. Wir müssen zusehen, dass wir schnell wieder zu unserem Rhythmus finden.“ Bei RWO sticht neben Trainer Krzysztof Szargiej vor allem David Hansen hervor. Mit der Verpflichtung des Rückraumspielers, der für Aue, Essen und Krefeld in der 2. Liga auflief, gelang dem Neunten der Vorsaison ein wahrer Königstransfer. Erhöhte Torgefahr geht auch von Mirco Jany, Fabian Hanenberg und Steffen Wagner aus. Mit Ausnahme von Mirko Szymanowicz (Ausfall bis Ende der Herbstferien) kann Ve/Ru/Ka aus dem Vollen schöpfen.

Die ausgefallenen Spiele sind mittlerweile neu terminiert worden. In St. Tönis müssen die Rumelner am 22. November (Totensonntag) um 18.30 Uhr antreten. Den Hülser SV haben sie am Samstag, 19. Dezember um 19.30 Uhr zu Gast. (kök)