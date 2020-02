Unruhe beim MSV-Gegner SV Waldhof Mannheim

Der SV Waldhof Mannheim, am Samstag Heimgegner des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg, ist auswärts eine Macht. Der Aufsteiger verlor zuletzt im Mai 2018 in der Fremde ein Ligaspiel. Als bereits gekürter Regionalliga-Meister unterlagen die Mannheimer mit 0:2 beim SSV Ulm 1846. Zwei Wochen später – und das kann für den MSV ein gutes Omen sein – gingen sie in Duisburg geschlagen vom Platz. Im Aufstiegsspiel zur 3. Liga siegte der KFC Uerdingen an der Wedau gegen den Waldhof 1:0.

Die Mannheimer gehören zu den positiven Überraschungen der aktuellen Drittliga-Saison. Auswärts verbuchte die Mannschaft von Trainer Bernhard Trares bislang sechs Siege und sechs Unentschieden. Insgesamt musste Mannheim nur drei Saisonniederlagen hinnehmen – das ist der Spitzenwert der Liga.

Im vergangenen Sommer feierte der frühere Bundesligist nach 16-jähriger Abwesenheit die Rückkehr in den Profifußball. Als Saisonziel hatten die Mannheimer den Klassenerhalt ausgegeben. Doch schon früh wurde deutlich, dass mehr möglich ist. Der SV Waldhof belegt aktuell Platz vier – mit zwei Punkten Rückstand auf die Plätze zwei und drei. Am vergangenen Spieltag verpasste Mannheim den Sprung auf den Relegationsrang. Im Heimspiel gegen Schlusslicht FC Carl Zeiss Jena reichte es nur zu einem 1:1, das Raffael Korte erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit seinem Treffer sicherte.

MSV-Trainer Torsten Lieberknecht hat schon mehrfach davor gewarnt, Jena nur nach dem Tabellenplatz zu bewerten. Die Thüringer könnten mehr, als es die Statistiken ausdrücken würden. Das haben die Mannheimer nun am eigenen Leib erfahren.

Sportchef Kientz steht in der Kritik

Nicht nur das Remis verhagelt den Quadrate-Städtern in dieser Woche die Stimmung. Es gärt am Waldhof. Zahlreiche Verträge laufen im Sommer aus, die betreffenden Spieler beklagen, dass es bislang keine Gespräche mit dem Verein gegeben habe. „Es wird in der Kabine fast über nichts anderes geredet. Natürlich beschäftigt uns das“, sagte Kapitän Kevin Conrad gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung. Der 29-Jährige sieht den Erfolg gefährdet: „Hoffentlich geht das nicht kaputt. Wir sind nicht nur Kollegen, sondern auch Freunde. Ich denke, dass viele gerne bleiben würden, aber es fehlt ihnen an Wertschätzung von Seiten des Vereins.“

In der Kritik steht der sportliche Leiter Jochen Kientz. Der Sportchef will oder muss aber offenbar Personalkosten senken. Er verweist darauf, dass einige Spieler hochdotierte Verträge haben. „In dieser Form geht das nicht mehr. Wir wollen den Klub auf gesunde Füße stellen“, zitiert die Rhein-Neckar-Zeitung den Funktionär. Auch die Arbeitspapiere von Kientz selbst und Trainer Bernard Trares laufen im Sommer aus.

Spektakel im Hinspiel

Waldhof Mannheim startete mit einem 1:0-Sieg in Meppen in das neue Fußball-Jahr, es folgten drei 1:1-Unentschieden gegen den 1. FC Magdeburg, bei 1860 München und zuletzt gegen Jena. Auch deshalb brennen die Gäste auf ein Erfolgserlebnis in Duisburg.

Im Hinspiel im August boten Mannheimer und Duisburger den Zuschauern ein Spektakel, das am Ende den Zebras eine 3:4-Niederlage bescherte. Der MSV lag 0:2 hinten, drehte das Blatt, lag mit 3:2 vorne, musste dann aber trotzdem mit leeren Händen die Heimreise antreten.

MSV-Trainer Torsten Lieberknecht spielte unter Uli Stielike in der Saison 1994/95 im Waldhof. Bis zum 32. Spieltag belegte das Team in der 2. Bundesliga einen Aufstiegsplatz, rutschte dann aber auf der Zielgeraden noch auf den fünften Rang ab.