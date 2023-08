University Games in Duisburg: Özdemir erhielt die Flagge

Der Duisburger Mahmut Özdemir nahm in Chengdu die FISU-Flagge in Empfang.

Duisburg/Chengdu. Staatssekretär Mahmut Özdemir nahm in Chengdu die FISU-Flagge in Empfang und freut sich auf die Studentenspiele in Duisburg im Jahr 2025

Es war ein feierlicher Abschluss und ein emotionaler Startschuss zugleich. Der Duisburger Mahmut Özdemir, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium des Innern und für Heimat, nahm am Dienstagabend im Chengdu Open Air Music Park die Flagge des Internationalen Hochschulsportverbands FISU entgegen. Die Chinesen zelebrierten das Ende der FISU World University Games. Die Deutschen freuen sich auf die nächsten Spiele.

In zwei Jahren steigen die Hochschulspiele in der Rhein-Ruhr-Region. Duisburg, Düsseldorf, Bochum, Essen und Mülheim werden vom 16. bis zum 27. Juli 2025 Gastgeber der University Games sein. Auf der Regattabahn im Sportpark Wedau steigen die Ruderwettkämpfe. Auf den Vereinsanlagen des ASCD und des DSV 98 an der Kruppstraße werden die Wasserballer um die Medaillen kämpfen.

Erinnerungen an die Universiade in Duisburg im Jahr 1989

Duisburg war in Chengdu nicht nur durch Mahmut Özdemir vertreten. In einem Museumsraum waren Bilder von der Universiade im Jahr 1989 – so der damalige Name der Weltspiele der Studentinnen und Studenten – zu sehen. Duisburg war damals kurzfristig für Sao Paulo eingesprungen und richtete eine abgespeckte Universiade mit den Disziplinen Leichtathletik, Rudern, Fechten und Basketball aus. Bilder aus dem alten Wedaustadion erinnerten in Chengdu an die Spiele vor 34 Jahren.

2025 werden die Weltspiele an Rhein und Ruhr ungleich größer sein. Die FISU erwartet mehr als 10.000 Sportlerinnen und Sportler sowie Offizielle aus über 150 Ländern. Auf dem Programm stehen dann Wettkämpfe in 18 Sportarten. Auch für Mahmut Özdemir wird es die zweite Universiade in Duisburg sein. Er berichtete mal, dass sein Vater ihn als Zweijährigen damals mit zu den Spielen genommen hätte. Erinnerungen an die Besuche hat er nicht mehr. Nun freut sich der SPD-Politiker darauf, in zwei Jahren hautnah dabei zu sein.

Chengdu legte die Messlatte sehr hoch, Beobachter der University Games sprachen von einem „Sportfest auf Olympia-Niveau“. Mahmut Özdemir, der die FISU-Flagge gemeinsam mit Verena Burk, Senior-Mitglied des FISU-Exekutivkomi­tees und Akademische Oberrätin an der Universität Tübingen, in Empfang nahm, versprach in China, in zwei Jahren „einen herausragenden Sportwettbewerb, unvergessliche Erlebnisse sowie spannenden Austausch und Begegnungen“ zu bieten.

