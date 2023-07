Union Hamborn geht am Ende gegen Scherpenberg unter

Duisburg. 2:8-Niederlage des Bezirksliga-Aufsteigers im Test. GSG-Trainer Schacht ist nach 1:2 in Sterkrade zufrieden. Alle Testspiele des Wochenendes.

Auch nach dem zweiten Vorbereitungsspiel seiner Fußballer der GSG Duisburg findet Trainer Dietmar Schacht viele lobende Worte: „Das war wieder ein hervorragender Auftritt der Jungs. Die Mannschaft macht richtig Spaß.“ Der Bezirksligist verkaufte sich im Test beim Landesligisten SpVgg Sterkrade-Nord gut und verlor nur knapp mit 1:2 (1:0).

Den Großenbaumer Treffer besorgte Neuzugang Cristian Kelubia mit einem Foulelfmeter (7.), ehe die Nordler nach der Pause zu zwei Toren (65., 76.) kamen. „Dabei hätten wir zur Halbzeitpause sogar deutlicher führen können“, weiß Schacht, der nach dem ersten Abschnitt munter durchwechselte „Trotzdem haben wir weiter gut dagegengehalten und hatte einige Einschussmöglichkeiten. Ich möchte natürlich nicht den Tag vor dem Abend loben, aber mit dem aktuellen Stand der Mannschaft bin ich wirklich sehr zufrieden“, fügt der GSG-Trainer an.

Eine deutlichere Niederlage kassierte Union Hamborn. Der Aufsteiger unterlag dem Landesligisten SV Scherpenberg mit 2:8 (2:3). Bei den Gästen debütierte Ex-Profi Kostas Mitroglou. Der Champions-League-erfahrene Angreifer wirkte in der ersten Halbzeit mit und erzielte gleich zwei Tore. Gleiches gelang Union-Stürmer Mirco Belghaus (5., 18.). Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der Landesligist eiskalt vor dem Tor und schoss einen Kantersieg heraus.

Weiterhin in starker Form präsentiert sich Bezirksliga-Absteiger VfB Homberg II. Die Linksrheiner kamen beim FSV Duisburg II zu einem deutlichen 5:1 (0:0)-Erfolg, wobei Rostyslav Proskura (3), Mykyta Yurchenko und Ruslan Kiptilyi die Tore schossen. Für den gastgebenden A-Liga-Aufsteiger traf Emirkan Calik zum zwischenzeitlichen 1:2. Auch beim Testspiel von Eintracht Walsum gegen Meiderich 06/95 erzielte ein Spieler drei Tore. Beim 3:3 (2:0)-Remis gelang Andreas Lüdde ein Dreierpack. Für die 06er waren Kevin Syperrek, John Meremikwu und Dennis Weyandt erfolgreich. (tiwi)

Alle Testspiele am Wochenende im Überblick

Testspiele der höherklassigen Duisburger Teams: BV Osterfeld – TuS Asterlagen (Fr., 20 Uhr), FSV Duisburg – TuS Asterlagen, Duisburger FV 08 – SSVg Heiligenhaus, Mülheimer FC 97 – SV Genc Osman (alle Sa., 15 Uhr), Post SV Oberhausen – GSG Duisburg (Sa., 17 Uhr), Blau-Gelb Überruhr – Duisburger SV 1900 (Sa., 18.20 Uhr), VfB Homberg – SG Wattenscheid 09, Hamborn 07 – SSV Buer, SV Genc Osman – Sportfreunde Lowick, Glückauf Möllen – Duisburger FV 08 (alle So., 15 Uhr), Vogelheimer SV – Rheinland Hamborn (So., 15.15 Uhr), Viktoria Buchholz – Mülheim 07 (So., 15.30 Uhr).

Testspiele der Kreisligisten: VfL Rheinhausen – FC Rumeln-Kaldenhausen II, VfR 08 Oberhausen II – VfB Obermarxloh (beide Fr., 19 Uhr), DJK Lösort Meiderich II – Hertha Hamborn, Eintracht Duisburg II – TV Voerde III, Wacker Dinslaken II – GSG Duisburg II (alle Fr., 19.30 Uhr), TuS Mündelheim II – Wacker Dinslaken (Fr., 20 Uhr), VfL Rhede – Rhenania Hamborn (Sa., 16 Uhr), Wanheim 1900 II – OSC Rheinhausen IV, TuS Mündelheim III – Mülheim 07 III (beide So., 12 Uhr), TV Asberg II – SG Duisburg-Süd III (So., 12.15 Uhr), FC Taxi II – SuS Wesel, Dümptener TV II – Hamborn 90 II (beide So., 12.30 Uhr), DJK Vierlinden III – Glückauf Sterkrade III (So., 12.45 Uhr), FC Rumeln-Kaldenhausen – VfL Wedau, TV Jahn Hiesfeld II – Hamborn 90, TuRa 88 Duisburg – Rumelner TV II, Viktoria Buchholz III – Meiderich 06/95 II, Rumelner TV III – MSV Moers, DJK Lösort Meiderich II – MSV Duisburg II, MTV Union Hamborn II – SC Buschhausen II, Walsum 09 II – MSV Moers II, SuS 09 Dinslaken III – Viktoria Wehofen II, RWS Lohberg III – Rhenania Hamborn II, TV Voerde III – Walsum 09 III, SuS Krefeld III – FC Rumeln-Kaldenhausen III, Marathon Krefeld II – SG Duisburg-Süd V (alle So., 13 Uhr), VfB Homberg III – ETuS Bissingheim, BV 04 Düsseldorf – Duisburger SV 1900 II (beide So., 13.30 Uhr), VfvB Ruhrort/Laar II – Mülheim 07 II (So., 14 Uhr), SG Duisburg-Süd II – TuS Asterlagen II (So., 14.30 Uhr), VfL Rheinhausen – Viktoria Buchholz II, FSV Duisburg II – SV Genc Osman III, DJK Vierlinden – SuS 21 Oberhausen, Eintracht Walsum – TuS Drevenack, FC Taxi – SG Essen-Schönebeck III, ESV Hohenbudberg – TV Asberg III, VfL Repelen – SV Duissern, TSV Heimaterde – Rumelner TV, TuS Mündelheim II – SV Beeckerwerth, Blau-Weiß Neuenkamp – SV Zweckel II, SG Benrath-Hassels II – Turnerschaft Rahm, TV Voerde II – OSC Rheinhausen II, GSV Moers IV – FC Rumeln-Kaldenhausen II, Alemannia Kamp II – SV Haesen/Hochheide II, Rot-Weiß Moers – DJK Lösort Meiderich III (alle So., 15 Uhr), Union Mülheim II – Eintracht Walsum II, DJK Adler Oberhausen – TuS Asterlagen III (beide So., 15.15 Uhr), TSV Bruckhausen – SG Duisburg-Süd, Walsum 09 – Firtinaspor Herne, Meiderich 06/95 – FC Meerfeld, DJK Lösort Meiderich – VfB Lohberg, Rumelner TV IV – 1. FC Lintfort III (alle So., 15.30 Uhr), VfB Homberg II – TV Jahn Hiesfeld (So., 16 Uhr), 1. FC Hirschkamp – 1. FC Hagenshof (So., 17 Uhr), Walsum 09 IV – FC Taxi III (So., 17.30 Uhr).

