Umworbener Stürmer findet den Weg zur GSG Duisburg

Duisburg. Die GSG Duisburg hat für die neue Saison den Nigerianer „Willy“ Kelubia verpflichtet. Er flüchtete erst aus seiner Heimat, dann aus der Ukraine.

Nachdem der Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga gesichert ist, kann die GSG Duisburg einen hochkarätigen Neuzugang für die kommende Saison präsentieren. Cristian Isioma Kelubia, meist „Willy“ genannt, wird das Großenbaumer Trikot überstreifen.

Der 21-jährige Nigerianer spielt derzeit noch in der Bezirksliga-Parallelgruppe für Glückauf Möllen, wo er mit 18 Treffern der Toptorjäger der Voerder ist. Gelandet war er dort gemeinsam mit seinem Landsmann Prince Chigamezu Ibgozuruike vor etwa einem Jahr – als Flüchtling aus der Ukraine. Dorthin waren beide drei Jahre zuvor aus ihrem Heimatland geflohen, um dort ethnischer Verfolgung zu entgehen. Sie hatten sich gerade ein neues Leben aufgebaut und spielten in der vierten Liga für den Verein Leo Keramika Lviv, als der russische Überfall das Land im vergangenen Februar erschütterte. Im Mai gelang beiden die Ausreise nach Deutschland, wo sie über den Aufenthalt in der Möllener Flüchtlingsunterkunft in Kontakt mit dem benachbarten Fußballverein kamen. Für Glückauf waren beide ein Glücksfall – besonders Kelubia, der in der Winterpause dann sogar schon ein Probetraining bei der U 23 des FC Schalke 04 absolviert hat.

Dementsprechend gab es Spekulationen, wohin sein Weg nun führen würde – die Unterschrift in Großenbaum kommt da durchaus überraschend. Teammanager Kai-Uwe Otto erklärt: „Der Kontakt kam über meinen guten Freund Hans Gutjahr, der Willy seit seiner Flucht aus der Ukraine sehr herzlich betreut, zustande.“ Gutjahr ist auch ehemaliger 1. Vorsitzender von Glückauf Möllen. Mit der Hilfe eines örtlichen Event-Gastronomiebetriebes war es möglich, Kelubia ein, so der Sportliche Leiter und Noch-Trainer Dietmar Schacht, „einmaliges soziales Gesamtpaket zu bieten“. Dies gab dann den Ausschlag dafür, dass der umworbene Akteur den Weg nach Duisburg fand. (T. K.)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg