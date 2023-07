Umbruch 2.0 beim Bezirksligisten Duisburger SV 1900

Duisburg. Der Sportliche Leiter Michele Mastrolonardo will dem Fußball-Bezirksligisten Duisburger SV 1900 „neues Leben einhauchen.“

Die Fußballer des Duisburger SV 1900 haben schwere Jahre hinter sich. Die erste Mannschaft stieg nach langjähriger Landesliga-Zugehörigkeit ab und sicherte sich erst am letzten Spieltag der vergangenen Saison mit Ach und Krach den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Die zweite Mannschaft erwischte es hingegen. Die Reserve stieg aus der Kreisliga A ab und war dabei über den Saisonverlauf gesehen chancenlos. Vor dem Saisonstart richten die Wanheimerorter nun den Seniorenbereich neu aus.

„Ich nenne es Umbruch 2.0“, erklärt Michele Mastrolonardo, Sportlicher Leiter der 1900er. „Wir wollen dem Verein nach und nach wieder neues Leben einhauchen. Ich bin sehr zufrieden mit den Strukturen, die wir in kürzester Zeit geschaffen haben“, erklärt Mastrolonardo, der im Verlauf der vergangenen Saison zu den Wanheimerortern gestoßen ist.

Seitdem hat sich beim DSV auf und neben dem Platz viel getan. Neben einem neuen Vorstand hat 1900 in Mehmet Özer auch einen neuen Trainer für die Bezirksligamannschaft gefunden. „Es ist zurzeit keine leichte Situation. Wir haben viele Neuzugänge dazu geholt und müssen uns erst einmal zusammenfinden“, weiß Mastrolonardo, der dennoch sehr viel Potenzial in den Kadererweiterungen sieht: „Fast alle Neuzugänge haben höherklassig gespielt und sind sehr erfahren. Sie werden uns definitiv weiterhelfen.“

Sorgen bereiten ihm die wenigen verbleibenden Wochen bis zum Saisonstart am 13. August. „Es geht jetzt darum, die Jungs fit zu bekommen. Beispielsweise Jan Stuber bringt sehr viel Qualität mit, hat aber bei seinem letzten Verein nicht viel gespielt und muss sich Grundlagen zurückerarbeiten. Das trifft auf weitere Neuzugänge zu“, so Mastrolonardo, der auch darin einen Grund für die bisher nicht zufriedenstellenden Testspielergebnisse sieht: „Wir haben noch keinen Sieg eingefahren, obwohl wir meistens mindestens gleichwertig gespielt haben. Die Mannschaft braucht unbedingt ein Erfolgserlebnis.“

Großer Zusammenhalt beim Duisburger SV 1900

Für die kommende Bezirksligasaison ist Mastrolonardo dennoch positiv gestimmt: „Es ist eine sehr schwierige Gruppe. Gefühlt wollen zehn Mannschaften aufsteigen. Wir wollen den Klassenerhalt frühzeitig sichern. Alles andere ist Bonus. Dennoch brauchen wir uns mit unserem Kader nicht zu verstecken.“ Für den Sportlichen Leiter ist eine Qualität dabei unabdingbar: „Wir müssen über das Kollektiv kommen. Ich denke, dass diese Mannschaft über einen großen Zusammenhalt verfügen wird.“

Um diesen zu festigen, haben sich die DSV-Verantwortlichen für die Saisonvorbereitung einiges überlegt. Mastrolonardo: „Wir legen viel Wert auf Teambuildingmaßnahmen.“ So auch am heutigen Freitag, wenn es zum Beachsoccer geht. Mit dabei ist dann auch die zweite Mannschaft, die nach dem Abstieg in der Kreisliga B an den Start geht. „Wir möchten, dass sich alle Spieler kennen und wir einen guten Austausch zwischen den Seniorenteams haben“, merkt Mastrolonardo an.

Die „Zweite“ besteht größtenteils aus ehemaligen Spielern von B-Ligist Eintracht Duisburg. „Außerdem haben wir drei, vier externe Spieler dazugeholt. Da sind richtig gute Fußballer dabei. Die Mannschaft will unbedingt den direkten Wiederaufstieg schaffen. Wir als Verein haben da auch Geduld, wenn es nicht direkt klappt“, fügt Mastrolonardo an.

