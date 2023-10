U-20-Füchse weiter Erster, doch U 17 verliert zweimal

Duisburg. In der DNL3 gelingt den Jungfüchsen ein Sieg in Bremerhaven; das nächstjüngere Team unterliegt den Moskitos Essen und den Löwen Frankfurt.

Besser geht’s immer – auch bei einem Tabellenführer. „Im zweiten Drittel haben wir Freestyle gespielt“, ärgerte sich Trainer Thomas Pedarnig, dass seine Mannschaft im zweiten Drittel den eingeschlagenen Weg kurzfristig verlassen hatte. Doch im Schlussabschnitt riss sich das U-20-Eishockey-Team des EV Duisburg wieder zusammen und gewann beim REV Bremerhaven mit 7:2 (2:0, 1:2, 4:0), nachdem die Norddeutschen die ursprüngliche 2:0-Führung der Jungfüchse in der 31. Minute ausgeglichen hatten.

„Im ersten Drittel hatten wir das Spiel noch bestimmt und hätten höher führen müssen“, so der Coach. Danach wurden die Jungfüchse zu nachlässig, was der REV zum Ausgleich nutzte. Dem EVD gelang noch vor der zweiten Pause die Führung, ehe es im Schlussdrittel wieder ordentlich lief und der klare Sieg herausgeschossen wurde. „Etwas ärgerlich ist nur, dass wir im Gegensatz zur Konkurrenz solche Spiele nicht hoch gewinnen“, so Pedarnig. Denn seitdem der Deutsche Eishockey-Bund den direkten Vergleich als ersten „Tie-Breaker“ bei Punktgleichheit abgeschafft hat, kommt es nun einmal auf das Torverhältnis an. „Wir müssen einfach 60 Minuten lang Hockey spielen“, so Pedarnig.

Am Samstag (19.10 Uhr) und Sonntag (11.20 Uhr) geht es zu den Crododiles Hamburg nach Farmsen.

Tore: Joey Petrozza (3), Felix Brechlin (2), Marlon Derksen, Max Muscheid.

Für die U-17-Mannschaft gingen beide Partien in der 2. Division Nord in die Binsen: So verlor der EVD daheim gegen die Moskitos Essen mit 3:4 (0:3, 2:1, 1:0) sowie bei den Löwen Frankfurt mit 3:6 (1:3, 2:1, 0:2). „Mit einer normalen bis guten Leistung hätten wir in Frankfurt gewinnen können und gegen Essen gewinnen müssen“, sagte Trainer Fabian Schwarze.

Gegen Essen lagen die Jungfüchse nach dem ersten Drittel mit 0:3 zurück, „weil wir zu viele individuelle Fehler gemacht haben“, so der Coach. Das machte sein Team ab dem zweiten Abschnitt besser, lief aber nun dem hohen Rückstand hinterher, während Essen das Spiel gelassen angehen konnte. Auch in Frankfurt lag der EVD nach 20 Minuten mit 1:3, später mit 1:4 zurück, gewann das zweite Drittel, siegte aber auch hier nicht. Das Team spielt am Samstag (14.30 Uhr) gegen Kassel und Sonntag (10.30 Uhr) gegen Erfurt spielt.

Tore gegen Essen: Linus Busch, Lasse Schmitz, Nick Novak; gegen Frankfurt: Marvin Berg, Tyler Boysen, Adonis Avgerinos.

