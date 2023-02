Eishockey U 20 des EV Duisburg startet am Samstag in die Play-offs

Duisburg. Am Samstag und Sonntag spielt der EVD im Viertelfinale der DNL3 zu Hause gegen Bremerhaven. Coach Pedarnig würde sich über Fanzuspruch freuen.

Während die Oberliga-Mannschaft den Play-offs noch entgegenfiebert, wird es für das U-20-Team des EV Duisburg bereits ernst: In der DNL3 starten die Play-offs am Wochenende. „Es ist bemerkenswert, was diese Mannschaft mit oft kleinem Kader in dieser Saison geleistet hat“, sagt EVD-Trainer Thomas Pedarnig. Denn obwohl oft nur zwei Reihen zur Verfügung standen, landeten die Jungfüchse im Norden auf Rang drei und treffen ab Samstag im Play-off-Viertelfinale nach Best-of-Three-Modus auf den sechstplatzierten REV Bremerhaven.

Es drohen erneut Ausfälle

Dabei finden die Spiele eins und zwei am Samstag um 15.45 Uhr sowie am Sonntag um 12.10 Uhr jeweils in Duisburg statt, weil bei mehr als 250 Kilometern Distanz im Jugendbereich Spiel drei nur dann beim schlechter platzierten Team stattfindet, wenn beide einmal gewonnen haben.

„Leider ist die Saison für Florian Stehr aufgrund einer Verletzung beendet“, sagt Pedarnig. Ob Marlon Derksen auflaufen kann, ist nach aktuellem Stand ebenfalls noch unklar, sodass sich die Jungfüchse darauf einstellen, einmal mehr mit einem Minikader zu spielen. „Ich hörte, dass einige Fans kommen wollen. Das würde mich und die Jungs sehr freuen“, sagt Pedarnig. „Diese Mannschaft hätte die Unterstützung in jedem Fall verdient“, sagt der Coach.

