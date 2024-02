U 19 des MSV Duisburg verliert ohne Kaan Inanoglu

Duisburg Der Nachwuchs-Torjäger lief für die Profi-Zebras in Verl auf. So ging das Bundesliga-Spiel beim SC Paderborn 07 mit 0:1 verloren.

Nach zwei Zu-Null-Siegen – in der Liga gegen Schlusslicht SC Verl (4:0) und im Niederrheinpokal bei den Sportfreunden Baumberg (5:0) – ist die A-Jugend des MSV Duisburg am Sonntag beim SC Paderborn ohne Torjäger Kaan Inanoglu, der beim 3:1-Sieg der Profis in Verl eingewechselt wurde und dadurch in Paderborn aussetzte, ohne Torerfolg geblieben. Da es der Gegner besser machte, unterlagen die Zebras im dritten Pflichtspiel des Jahres mit 0:1 (0:1).

Wir haben zwei komplett verschiedene Halbzeiten gespielt. Marcus Jahn - U-19-Trainer des MSV Duisburg

Beim neuen Tabellennachbarn, der durch den knappen Heimsieg mit den Meiderichern in der U-19-Fußball-Bundesliga punktemäßig gleichzog (beide 22) und nun Sechster ist, zeigte die Mannschaft von Neu-Trainer Marcus Jahn zwei Gesichter. „Wir haben zwei komplett verschiedene Halbzeiten gespielt. In der ersten Hälfte kamen wir nicht gut ins Spiel. Nach der Pause sind wir viel besser aufgetreten und haben uns mehrere Möglichkeiten erspielt“, schildert Marcus Jahn, der dennoch erstmalig mit den Zebras unterlag.

„Leider fehlte meistens beim letzten Pass die Genauigkeit“, weiß Jahn, woran es haperte. Das Tor des Tages gelang den Gastgebern bereits nach 17 Minuten. Medin Kojic erzielte „ein absolutes Traumtor aus rund 30 Metern“, wie es MSV-Coach Jahn beschreibt. Für die Meidericher geht es am kommenden Wochenende gegen das Topteam Bayer 04 Leverkusen. „Wir wissen, woran wir arbeiten müssen, und wollen dort eine neue Serie starten“, gibt sich Jahn, dessen Team in Paderborn nach sieben Ligaspielen wieder verlor, kämpferisch.

