U 18 des Rumelner TV reist zur DM nach Ludwigsburg

Duisburg. In der Gruppenphase der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft treffen die Duisburger auf Ludwigsburg, Erfurt und Charlottenburg.

Das westdeutsche Triple hat der Volleyball-Nachwuchs des Rumelner TV perfekt gemacht – denn sowohl die U 18 als auch die U 16 und die U 14 haben die regionale Meisterschaft gewonnen – nun geht es um nationale Ehren. Den Anfang machen die Ältesten: Die U-18-Mannschaft aus dem Duisburger Westen reist zur Endrunde um die Deutsche Meisterschaft nach Ludwigsburg, nachdem die Blau-Weißen die Westdeutsche Meisterschaft ohne jeden Satzverlust gewonnen hatten.

Nach einer kurzen Trainingseinheit am Freitag startet das Turnier der besten 16 Mannschaften Deutschlands am Samstag um 10 Uhr in die Gruppenphase. Hier müssen sich die Rumelner im ersten Spiel mit dem Ausrichter Barock Volleys MTV Ludwigsburg auseinandersetzen. Der Drittplatzierte der baden-württembergischen Meisterschaften ist sicher kein leichter Auftaktgegner und erfordert gleich eine konzentrierte Leistung vom ersten Ballwechsel an.

Drei schwere Spiele

In den weiteren Gruppenspielen warten der Zweite der Ostmeisterschaften, der Erfurter VC, und mit dem Meister Nordost, SCC Berlin, klangvolle Namen und schwere Gegner auf den RTV.

Die beiden RTV-Trainer Tom Hikel und Marc Kindermann erwarten drei schwere Spiele, die über den weiteren Verlauf des Turnieres entscheiden. „Eine Prognose über den Ausgang ist sehr schwierig, da das Leistungsniveau der anderen Mannschaften nur sehr schwer einzuschätzen ist“, erklärt das Duo. Der Gruppenerste zieht direkt in das Viertelfinale ein, der Zweite und Dritte müssen am Samstag noch in einem Überkreuzspiel um ihre Qualifikation dafür kämpfen. Am Sonntag geht es mit den Finalrunden weiter.

