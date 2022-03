U-17-Team des EVD spielt um Aufstieg in die 2. Division

Duisburg. Die Jungfüchse stehen als Meister der Regionalliga West fest und treffen nun im Kampf um die 2. Division voraussichtlich auf den REV Bremerhaven.

Spannender geht es kaum. „Das war ein Do-or-Die-Spiel“, sagte Trainer Thomas Pedarnig. Gewinnt die U-17-Mannschaft des Neusser EV, nimmt das Team vom Südpark an den Aufstiegsspielen zur 2. DEB-Division teil, holen aber die Jungfüchse mindestens einen Punkt, geht es für den EV Duisburg um den Sprung nach oben. „Das war mega“, freute sich daher auch Pedarnigs Trainerkollege Fabian Schwarze, nachdem das Team das Spitzenspiel mit 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) gewonnen hatte. Damit sind die Duisburger nicht mehr vom ersten Platz der Regionalliga West zu verdrängen und treffen voraussichtlich am 12. und 19. Februar auf den Meister der Regionalliga Nord.

„Die Mannschaft hat wieder einmal tolle Moral bewiesen“, sagte Pedarnig. Denn gleich zweimal lagen die Jungfüchse zurück, glichen erst durch Felix Brechlin (11.), dann durch Patrick Latusek aus, der nur 14 Sekunden vor der zweiten Pause erfolgreich war. „Es war wichtig, dass wir danach schnell in Führung gegangen sind“, sagte Pedarnig. Und viel schneller hätte es kaum gehen können: Nur zehn Sekunden waren im Schlussabschnitt gespielt, als Max Muscheid für den EVD erfolgreich war. „Das war ein superfaires und spannendes Spiel“, freute sich Pedarnig.

Noch zwei Ligaspiele

Am Samstag in Ratingen und am Sonntag in Dortmund stehen noch die letzten beiden Punktspiele an. „Diese Partien wollen wir gewinnen, um im Rhythmus zu bleiben“, will Pedarnig nun nicht nachlassen. In der Regionalliga Nord duellieren sich der REV Bremerhaven und die Crocodiles Hamburg um Rang eins. Da Bremerhaven vor dem letzten Spieltag zwei Punkte Vorsprung hat und auf das abgeschlagene Schlusslicht Hamburger SV B trifft, läuft es wohl auf den REV als Gegner für die Aufstiegsspielen hinaus.

Inzwischen stehen auch die ausstehenden Spiele in der DNL3 für das U-20-Team des EVD fest, nachdem die Saison um einen Monat verlängert worden war. Die Jungfüchse führen die Nordgruppe an und treffen nun noch dreimal auf die EJ Kassel: Am 12. März in Lauterbach, am Morgen des 13. März in Kassel sowie am 20. März (10.30 Uhr) in Duisburg.

Alles im zweiten Drittel erledigt

Einen kuriosen 6:3 (0:1, 6:1, 0:1)-Sieg verbuchte das U-15-Team des EVD in der Landesliga gegen den Herforder EV. „Ich habe mir die Mühe gemacht, den Spielverlauf der Partien zu überprüfen, wenn wir gegen etwas schwächere Gegner gespielt haben. Meist haben wir immer nur ein Drittel lang gut gespielt. Das gefällt mir nicht, ist aber so“, sagt EVD-Trainer Fabian Schwarze. So verloren die Jungfüchse die Drittel eins und drei, langten dafür aber im Mittelabschnitt sechsmal zu. „In dieser Phase hat das Team auch wirklich gut gespielt“, so der Coach. Schon im ersten Drittel war der EVD offensiv agiler, ließ nur drei Torschüsse zu – von denen einer saß. Für die Jungfüchse trafen Adonis Avgerinos (2), Patrick Latusek, Nick Wellhausen, Linus Busch und Nick Novak.

Die U-13-Mannschaft des EVD gewann beim Tabellendritten der Bezirksliga mit 5:3 (3:2, 0:0, 2:1). „Das war unser bislang schlechtestes Saisonspiel“, sagte EVD-Trainer Dirk Schmitz. Nach einem frühen Rückstand gingen die Jungfüchse mit 3:1 in Führung, kassierten dann aber nochmal den Ausgleich, ehe sie das Spiel in der 52. und 55. Minute entschieden. „Wir haben gewonnen. Das ist das Positive“, so der Coach. Es trafen Tyler Boysen, Phil Unger (je 2) und Henrik Mies.