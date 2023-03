U 17 des MSV Duisburg steht im Pokal-Halbfinale

Duisburg. Die B-Junioren des MSV Duisburg haben im Viertelfinale des FVN-Pokals knapp gegen die SpVgg Sterkrade-Nord gewonnen.

Die B-Junioren des MSV Duisburg haben in der Fußball-Bundesliga den Klassenerhalt perfekt gemacht. Im Niederrheinpokal stehen die Meidericher seit Mittwochabend nach einem 1:0 (0:0) bei der SpVgg Sterkrade-Nord im Halbfinale.

Trainer Marc auf dem Kamp war trotz der knappen Angelegenheit einverstanden: „Im Pokal zählt letztlich nur das Weiterkommen. Sterkrade hat es uns mit einem tiefen 4-5-1 schwergemacht.“ In der Runde der letzten vier Teams spielt der MSV am 2. April zu Hause gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach. „Wir freuen uns auf Gladbach und vor allem, dass es ein Heimspiel geworden ist“, so auf dem Kamp.

