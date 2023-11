U 17 des EV Duisburg geht als Dritter in die Aufstiegsrunde

Duisburg. Die drei ältesten Nachwuchsmannschaften des EV Duisburg haben ein erfolgreiches Wochenende hinter sich. Die U 20 besiegt Bad Nauheim.

Die Jungfüchse sind Zweiter – aber das vornehmlich, weil die Löwen Frankfurt ein Spiel mehr ausgetragen haben. Nach „Minuspunkten“, die es früher einmal gab, steht die U-20-Eishockey-Mannschaft des EV Duisburg gemeinsam mit den Hessen an der Spitze der DNL3 Nord. Am Wochenende war das älteste Nachwuchsteam der Schwarz-Roten nur einmal im Einsatz und gewann bei den Roten Teufeln Bad Nauheim mit 7:2 (1:0, 3:1, 3:1).

Den ersten Durchgang bezeichnete EVD-Trainer Thomas Pedarnig als „in Ordnung“, aber mit Luft nach oben. Und tatsächlich wurde es im zweiten Drittel dann auch besser; der Nauheimer Anschlusstreffer resultierte aus einem Powerplay. Ansonsten gingen die Duisburger souverän mit einem 4:1 in die zweite Pause. Dass es schließlich noch einen zweiten Gegentreffer gab, hatte damit zu tun, „dass man sich zu sicher wähnte“. „Mit der Offensive war ich mehr als zufrieden, in der Defensive müssen wir besser werden“, so der Coach. Es trafen Tom Novak, Marlon Derksen, Joey Petrozza (je 2) und Max Falk. Am Samstag (14.30 Uhr) und Sonntag (10.30 Uhr) ist der REV Bremerhaven an der Wedau zu Gast.

EV Duisburg erzielt zwei Siege gegen Chemnitz

Derweil hat die U-17-Mannschaft des EV Duisburg die 2. Division Nord als Dritter abgeschlossen. „Das ist nach dem Saisonstart, als wir einige Spiele aufgrund unserer eigenen Fehler verloren haben, sehr gut“, sagte EVD-Trainer Fabian Schwarze. Zum Abschluss gewannen die Jungfüchse mit 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) und mit 5:4 (3:1, 1:2, 0:1, 1:0) nach Penaltyschießen beim ESV 03 Chemnitz.

„Über die Saison ist das Team immer geworden“, sagt der Coach. Schwarze blieb aber fair und erklärte, „dass die Spieldauerstrafe gegen Chemnitz, in der wir 36 Sekunden vor dem Ende das Siegtor geschossen haben, nicht einmal eine Zweiminutenstrafe war“. Dafür hagelte es im zweiten Duell ab der 39. Minute 18 Strafminuten gegen den EVD. „Und nur eine Strafzeit war wirklich berechtigt. Dafür pfiffen die Schiris bei einem freien Puck für Chemnitz ab, eine halbe Sekunde später traf der Junge.“ Es trafen Lasse Schmitz (2) und Adonis Avgerinos sowie Luca Nossels (3) und Adonis Avgerinos (2).

Nun geht es mit der Qualifikationsrunde zur 1. Division Nord weiter. Von „oben“ kommen der ETC Crimmitschau und der EHC Wolfsburg dazu. Die ersten Beiden qualifizieren sich am Ende für die höhere Division; der Letzte muss in der Relegation um die 2. Division Nord kämpfen. „Wir wollen wieder oben mitspielen“, so Schwarze.

Derweil hat die U-15-Mannschaft mit 7:1 (1:0, 3:1, 3:0) gegen den Iserlohner EC 1b gewonnen. „Ich weiß nicht, seit wie vielen Monaten oder Jahren dieses Team nun schon ungeschlagen ist“, sagt Trainer Dirk Schmitz. „Das ist manchmal auch ein wenig das Problem. Wir müssen dahin kommen, dass wir über 60 Minuten unsere Leistung abrufen. Aber das ist derzeit Jammern auf hohem Niveau.“ Die Tore erzielten Lasse Schmitz (3), Max Burkhardt (2), Maurice Schock und Dean Jo­dorf.

