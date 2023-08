U-16-Ducks feiern wichtigen Sieg in Richtung Aufstieg

Duisburg. Die U-16-Jugendmannschaft peilt den Aufstieg in die 1. Skaterhockey-Liga West an. Nun gelang ein Erfolg im Spitzenspiel gegen die Moskitos Essen.

Das war ein mehr als wichtiger Sieg – und dann auch noch ein glasklarer: Die U-16-Jugendmannschaft der Duisburg Ducks hat in der 2. Skaterhockey-Liga West mit 9:3 (3:0, 3:0, 3:3) gewonnen und damit einen großen Schritt in Richtung Aufstieg gemacht. „Wir müssen nun aber zwingend am Samstag in Detmold gewinnen, sonst ist der Sieg nichts wert“, mahnt Trainer Sebastian Schröder.

Schon 9:1 geführt

Der Coach des Enten-Nachwuchses konnte jedenfalls sehr zufrieden sein. „Wir haben im Schlussdrittel sogar schon mit 9:1 geführt. Wir haben im ersten Drittel sechs, im zweiten Drittel sogar nur drei Schüsse auf unser Tor zugelassen“, so Schröder, der die Einstellung beider Mannschaften zu diesem Spitzenspiel lobte. „Aber man merkte es unserem Team an, dass sie noch ein wenig mehr bereit waren. Das war schon beim Aufwärmen zu bemerken.“ Von der ersten Sekunde an dominierte das U-16-Team der Ducks das Spielgeschehen. Mit dem deutlichen Erfolg haben die Duisburger damit nach der knappen 2:3-Niederlage im Hinspiel den direkten Vergleich für sich entschieden.“ Das Hinspiel gegen CSL Detmold ging mit 11:6 an die Duisburger, „aber Detmold hat zwei herausragende Spieler, die wir in den Griff bekommen müssen“, erklärt Schröder vor dem Auswärtsspiel am Samstag um 11 Uhr. Die Tore gegen Essen erzielten Peer Fenkes, Matti Gieseler (je 3), Phil Pörschke, Marlon Frischeisen und Leandro Schulz.

Außerdem: U-13-Schüler, 1. Liga West: Mendener Mambas – Ducks 2:8 (1:3, 0:2, 1:3). Tore: Pierre Stahlberg (4), Levi Sellger, Stan Langley, Liam Jansen, Henri Wolf.

