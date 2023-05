U 16 der Duisburg Ducks nach langer Pause gut in Form

Duisburg. Die U-13-Schüler der Duisburg Ducks gewinnen doppelt, überzeugen ihre Trainerin aber nur einmal. U-16-Jugend siegt in Oberhausen.

Die Jugend-Skaterhockey-Mannschaft der Duisburg Ducks musste eine längere Pause einlegen. In der 2. Liga West war das U-16-Team der Enten zuletzt am 26. März im Einsatz. „Daher haben wir auch einige Zeit gebraucht, um zu unserem Spiel zu finden“, erklärt Trainer Sebastian Schröder. Dann aber lief es: Das Nachbarschaftsduell bei den Miners Oberhausen gewannen die Duisburger haushoch mit 17:0 (4:0, 9:0, 4:0). Tags darauf ging es zu den Moskitos Essen. Zwar ging das Topspiel mit 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) verloren, „dennoch war das ein richtig starkes Spiel zweier guter Mannschaften. Da hätte niemand darauf wetten können, dass sich da zwei Zweitligisten gegenüberstehen“, so der Ducks-Trainer.

In Oberhausen brauchten die Enten einige Zeit, um ihren Rhythmus zu finden. Dann aber lief es: „Mir war wichtig, dass unsere beiden Torhüter zu null spielen konnten.“ Das Derby in Essen bot starkes Nachwuchs-Hockey. „Das Tempo war hoch, es war hart, aber immer fair“, sagte Schröder. Ärgerlich nur, dass die Ducks vier Sekunden vor der ersten Pause das 0:1 kassierten. „Essen hatte im ersten Drittel Vorteile, danach war das ein Spiel auf Augenhöhe“, so Schröder.

Tore gegen Oberhausen: Matti Gieseler (4), Anton Ponomarev, Jonas Seidel (je 3), Maurice Runte (2), Jaden Wilson, Phil Pörschke, Marlon Frischeisen, Nora Fiscer, Thilo Wittig; gegen Essen: Matti Gieseler, Anton Ponomarev.

Erfolge in Velbert und Düsseldorf

Die U-13-Schüler fuhren in der 1. Liga West zwei Auswärtssiege ein: 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) bei den Commanders Velbert und 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) bei den Düsseldorf Rams. „In Velbert haben wir uns schwer getan und uns ein wenig dem Gegner angepasst, der allerdings stark gekämpft und einige gute Kinder im Kader hat“, so Trainerin Sally Klöser, die mit dem Auftritt gegen Düsseldorf deutlich zufriedener war. „Wenn wir so spielen wie gegen Düsseldorf, dann sprechen wir wieder ein Wort um die Meisterschaft mit. Aber nur dann. Spielen wir so wie gegen Velbert, wird es schwer, die Play-offs zu erreichen.“

Tore gegen Velbert: Pierre Stahlberg (3); gegen Düsseldorf: Pierre Stahlberg (3), Levi Sellger.

Außerdem spielten: Damen: Ducks – Menden 1:10 (1:2, 0:5, 0:3). Tor: Candy Wilson; Junioren: Oberhausen – Ducks 14:3 (7:2, 3:1, 4:0). Tore: Lea Zimmermann, Stehan Dinacher, Johannes Gasthuber; Bambini: Ducks II – Monheim 6:7 (2:2, 3:1, 1:3, 0:1) n.P.; Oberhausen – Ducks 4:24 (1:7, 2:8, 1:9); Schüler: Ducks II – Münster 5:1; Herren: Oberhausen II – Ducks II 20:0.

