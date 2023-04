U 16 der Duisburg Ducks feiert Kantersieg im ISHD-Pokal

Duisburg. Die Frauen-Mannschaft verliert trotz guter Leistung gegen die Bockumer Bulldogs. Erfolge für die U 16 und U 13 der Ducks.

Am Ende stand zwar eine Niederlage – wirklich unzufrieden waren die Spielerinnen der Duisburg Ducks nach dem 2:4 (0:1, 2:1, 0:2) beim Tabellenführer der Skaterhockey-Bundesliga der Frauen, den Bockumer Bulldogs, aber nicht. „Bockum hatte zweistellig gegen Pulheim und Menden gewonnen. Und uns fehlten zwei wichtige Spielerinnen“, sagte Stürmerin Sally Klöser.

Dabei führten die Duisburgerinnen in Krefeld gar mit 2:1 – und hätten den Vorsprung beinahe ausgebaut. „Ich habe zum vermeintlichen 3:1 getroffen. Leider haben die Schiedsrichter nicht gesehen, dass der Ball drin war“, sagte Klöser. So glichen die Bulldogs noch im zweiten Drittel aus, ehe sie in den letzten 20 Minuten alles klarmachten. „Am Samstag spielen wir zu Hause gegen Bockum, sind etwas besser besetzt. Mal sehen, was dann möglich ist“, hofft Klöser auf eine erfolgreiche Revanche. Torschützinnen waren Sally Klöser und Lisza Fink.

Gegentore ärgerten den Coach

Derweil ließ die U-16-Jugend der Ducks im Achtelfinale des ISHD-Pokals nichts anbrennen. Der Duisburger Nachwuchs gewann bei den Pulheim Vipers mit 22:2 (8:0, 6:2, 8:0). „Das Team hatte ein viertägiges Hockeycamp in den Knochen mit vielen Stunden Training pro Tag“, sagte Ducks-Trainer Sebastian Schneider. „Daher waren die ersten Minuten etwas schwer. Dann aber haben wir vieles von dem umgesetzt, worauf wir im Trainingslager wertgelegt haben.“ Was Schneider ärgerte, waren die beiden Gegentore. „Das ist Jammern auf hohem Niveau, aber die Treffer fielen, als wir von unserem Plan abgekommen sind. Das ist in diesem Spiel nicht schlimm, kann es aber gegen starke Gegner werden.“ Es trafen Anton Ponomarev, Maurice Runte (je 5), Matti Gieseler (4), Jonas Seidel (3), Peer Fenkes, Marlon Frischeisen (je 2) und Phil Pörschke.

Die U-13-Schüler ließen zwar einen Punkt liegen, gewannen aber in der 1. Liga West bei den Crash Eagles Kaarst mit 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 1:0) nach Penaltyschießen. „Leider mussten wir auf Levi Sellger krankheitsbedingt verzichten“, berichtet Ducks-Trainerin Sally Klöser. Die Ducks legten vor, leisteten sich aber bei den Gegentreffern Konzentrationsfehler. Es trafen Pierre Stahlberg, Leonard Papke, Anton Stricker und Stan Langley. Die zweiten Schüler gewannen bei den Langenfeld Devils II mit 18:2.

